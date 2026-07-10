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Izgubili ste saobraćajnu dozvolu na odmoru: Možete li se ipak vratiti u BiH?

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 13:42

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Старији човјек са наочалама сједи у ауту и држи руке на волану.
Foto: Pexels/Tim Samuel

Gubitak saobraćajne dozvole tokom odmora nije samo administrativna neugodnost. Bez originalnog dokumenta vozač može imati probleme tokom policijske kontrole, na granici ili pri dokazivanju da je vozilo uredno registrovano.

Najvažnije je da se gubitak odmah prijavi policiji u mjestu u kojem je dokument nestao. Policija će izdati potvrdu o prijavi, koju treba sačuvati do povratka i izdavanja novog dokumenta.

Potvrda policije nije nova saobraćajna dozvola

Potvrda o prijavljenom gubitku dokazuje da je dokument nestao ili ukraden, ali ne treba računati da ona u svakoj državi automatski zamjenjuje originalnu saobraćajnu dozvolu.

Pravila Evropske unije preporučuju da vozač tokom putovanja u inostranstvu kod sebe ima saobraćajnu dozvolu vozila. Dio dokumenta s podacima o vozilu dovoljan je ako se dozvola sastoji od dva dijela.

Hrvatski MUP također navodi da vozač koji učestvuje u saobraćaju mora kod sebe imati saobraćajnu dozvolu i pokazati je na zahtjev policijskog službenika.

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Zbog toga niko ne može garantovati da će vozač samo s policijskom potvrdom bez problema proći sve kontrole i državne granice.

Policija i granične službe mogu provjeriti registarske oznake, vlasnika i status vozila u evidencijama. Ipak, uspješna provjera ne znači da je vožnja bez saobraćajne dozvole dozvoljena u svakoj državi kroz koju se prolazi.

Vozač može biti dodatno zadržan, kažnjen prema propisima države u kojoj je kontrolisan ili upućen da ne nastavlja put dok ne osigura odgovarajući dokument.

Najsigurnije rješenje jeste kontaktirati nadležni MUP u mjestu registracije vozila i provjeriti može li se izdati duplikat te dostaviti vozaču. Ako to nije moguće, treba razmotriti prevoz vozila prikolicom ili šlep-službom.

Šta uraditi odmah nakon gubitka

MUP Kantona Sarajevo navodi da se gubitak saobraćajne dozvole mora odmah prijaviti policiji u mjestu gubitka, nakon čega se u mjestu prebivališta traži izdavanje duplikata. Policija izdaje potvrdu o gubitku, a izgubljeni dokument se proglašava nevažećim.

Vozač bi trebao kontaktirati i osiguravajuću kuću ili službu pomoći na cesti, posebno ako se nalazi daleko od kuće. Korisno je imati fotografiju dokumenta, broj šasije, registarsku oznaku i dokaz o osiguranju, ali fotografija nije zamjena za original.

Povratak bez saobraćajne dozvole, dakle, nije siguran niti unaprijed zagarantovan. Policijska potvrda je važna, ali konačna odluka zavisi od propisa i postupanja nadležnih službi u svakoj državi kroz koju vozilo prolazi, prenosi GPMaljevac.

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Tagovi :

Saobraćajna dozvola

Ljetovanje

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