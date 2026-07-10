Sam Paganini i Fiona Kraft nova velika imena Frešvejv festivala

Italijanski producent Sam Paganini i francuski Di Džej i producent Fiona Kraft nova su velika imena 14. Freshwave festivala, koji će biti održan od 6. do 8. avgusta na tvrđavi Kastel u Banjaluci.

Dvoje umjetnika, koji već godinama nastupaju na najvećim svjetskim festivalima i u najpoznatijim klubovima elektronske scene, dodatno potvrđuju ambiciju Freshwave festivala da i ove godine publici donese aktuelna i relevantna imena međunarodne elektronske muzike.

Dolaskom Paganinija i Fione Kraft međunarodni lineup Freshwave festivala postaje još snažniji. Ranije su potvrđeni i Sebastien Leger te Denis Sulta, čime ovogodišnje izdanje donosi spoj različitih pravaca savremene elektronske muzike, od melodičnog hausa i progressive zvuka do energičnog tehna.

Nova imena stižu i na Lajv Stejdž, kojem se pridružuju Kosnik i Čarna. Oni će nastupiti uz ranije najavljena regionalna imena kao što su Grše, Buč Kesidi, Zoster, Let 3, Vojko V, Z++ i Elemental, donoseći publici još raznovrsniji koncertni program

Sam Paganini već gotovo tri decenije važi za jednog od najprepoznatljivijih predstavnika tehno scene. Njegov hit "Rejv", sa više od 100 miliona strimova, postao je jedan od najuspješnijih tehno singlova svih vremena i pjesma koja je odavno prerasla granice žanra. Tokom karijere objavljivao je izdanja za prestižne labele poput "Dramkoda", "Kokun Rekordingsa" i "Plus8", dok je kao Di Džej nastupao u kultnim klubovima i na festivalima kao što su Berghain, Fabrik, Avejknings, Tumorovlend, Tajm Varp, Ultra Mjuzik Festival, Sonus i Sziget.

Njegovi nastupi prepoznatljivi su po snažnom grovu, energičnom tempu i zvuku koji sam opisuje kao "seksi, grovy dark tehno", zbog čega se već godinama nalazi među najtraženijim techno izvođačima na svjetskoj sceni.

Na Freshwave stiže i Fiona Kraft, umjetnica koja posljednjih godina bilježi snažan uspon na međunarodnoj haus i progresiv sceni. Klasično muzičko obrazovanje, produkcijski rad i prepoznatljiv osjećaj za atmosferu učinili su je jednim od najzanimljivijih imena nove generacije elektronske muzike.

Scena Svjetske zvijezde Sebastien Leger i Denis Sulta dolaze na Freshwave festival

Nakon uspjeha singla "Nomad" i EP-ja "Diper Filings", Fiona je pokrenula vlastitu izdavačku kuću "NON MERSI MJUZIK", kroz koju razvija autentičan muzički izraz bez žanrovskih ograničenja. Njeni nastupi vodili su je na prestižne događaje i lokacije poput Egzit Festivala, Ultra Mjuzik Festivala, Branč Elektronika, Haj Ibice, Fabri Londona, Votergejt Berlina i Savay Bali, dok je ovogodišnji raspored uključuje i nastupe na festivalima i klubovima kao što su Zamna, Koko London, Vudu Vilidž i Skorpios Mikonos.

Ovogodišnje izdanje Freshwave festivala, koje se održava pod sloganom "Enter d Neksus", nastavlja da povezuje različite muzičke pravce, umjetnike i publiku, potvrđujući prepoznatljiv koncept festivala koji već četrnaest godina uspješno spaja svjetsku elektronsku produkciju sa najaktuelnijom regionalnom koncertnom scenom.

Od 6. do 8. avgusta, tvrđava Kastel ponovo će postati mjesto susreta ljubitelja muzike uz program koji još jednom potvrđuje Freshwave festival kao jedno od najznačajnijih muzičkih događanja u jugoistočnoj Evropi.

Ulaznice za 14. Freshwave festival već su u prodaji putem sistema Kupikartu.ba, a trenutno su dostupne po promotivnim cijenama.

Cijena festivalske ulaznice iznosi 60 KM, VIP ulaznice 90 KM, dok je On Stejdž ulaznica, koja omogućava jedinstveno festivalsko iskustvo iz neposredne blizine izvođača, dostupna po cijeni od 150 KM.

Nakon rasprodaje prvog kontingenta, ulaznice će biti dostupne po cijenama 75 KM za festivalsku, 120 KM za VIP i 200 KM za On Stejdž ulaznicu, dok će u završnoj fazi prodaje cijene iznositi 90 KM, 150 KM i 250 KM.

Ulaznice su dostupne putem platforme Kupikartu.ba na OVOM LINKU.