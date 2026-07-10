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Elementarno neznanje: Stanivuković autora "Malog princa" proglasio ruskim filozofom

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 12:59

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Драшко Станивуковић
Foto: ATV

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković napravio je zapažen lapsus kada je tokom jednog javnog govora citirao "umjetnost malih koraka", pripisavši autorstvo tog citata "ruskom piscu i filozofu Egziperiju".

Autor tog citata, poznatog kao Molitva za svaki dan, zapravo je francuski pisac i avijatičar Antoan de Sent Egziperi, najpoznatiji po romanu Mali princ.

Stanivuković je držao govor na sednici Glavnog odbora Pokreta Sigurna Srpska PSS-a, pokreta čiji je on predsjednik, kada je Egziperija pretvorio u Rusa, prenosi Nova.rs.

Драшко Станивуковић, паркинг

Banja Luka

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Snimak govora je postao hit na društvenim mrežama gdje su mnogi ismijali neznanje političara.

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Draško Stanivuković

Gradonačelnik

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