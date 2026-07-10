Elementarno neznanje: Stanivuković autora "Malog princa" proglasio ruskim filozofom

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković napravio je zapažen lapsus kada je tokom jednog javnog govora citirao "umjetnost malih koraka", pripisavši autorstvo tog citata "ruskom piscu i filozofu Egziperiju".

Autor tog citata, poznatog kao Molitva za svaki dan, zapravo je francuski pisac i avijatičar Antoan de Sent Egziperi, najpoznatiji po romanu Mali princ.

Stanivuković je držao govor na sednici Glavnog odbora Pokreta Sigurna Srpska PSS-a, pokreta čiji je on predsjednik, kada je Egziperija pretvorio u Rusa, prenosi Nova.rs.

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Snimak govora je postao hit na društvenim mrežama gdje su mnogi ismijali neznanje političara.