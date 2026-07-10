Elementarno neznanje: Stanivuković autora "Malog princa" proglasio ruskim filozofom

Autor:ATV redakcija
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Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković napravio je zapažen lapsus kada je tokom jednog javnog govora citirao "umjetnost malih koraka", pripisavši autorstvo tog citata "ruskom piscu i filozofu Egziperiju".
Autor tog citata, poznatog kao Molitva za svaki dan, zapravo je francuski pisac i avijatičar Antoan de Sent Egziperi, najpoznatiji po romanu Mali princ.
Stanivuković je držao govor na sednici Glavnog odbora Pokreta Sigurna Srpska PSS-a, pokreta čiji je on predsjednik, kada je Egziperija pretvorio u Rusa, prenosi Nova.rs.
Banja Luka
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Snimak govora je postao hit na društvenim mrežama gdje su mnogi ismijali neznanje političara.
Ruski pisac Egziperi i bosanska bukva Stanivuković pic.twitter.com/TbcybcV6W6— Olja 🇷🇸🇪🇺 (@ToBreakFreeee) July 9, 2026
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