Banjalučko naselje svako malo pod vodom, djeca se penju na ogradu da prođu

Mještani dijela Petrićevca, u sporednoj Ulici Dušana Simića kod raskrsnice sa Ulicom kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića, tvrde da im voda poslije svake jače kiše ulazi u dvorišta i otežava normalan izlazak iz kuća.

Problem, kako kažu, traje još od prošle godine, nakon rekonstrukcije puta, a posebno pogađa porodice sa djecom.

Na problem je za "BL portal" ukazao Aleksandr Afanasjev, porijeklom iz Rusije i mještanin ovog dijela banjalučkog naselja, koji kaže da se situacija ponavlja svaki put kada padne kiša.

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"Prvi problem koji se desio bio je da je curila voda iz šahta. To je bio najveći problem, jer su se tamo, koliko smo mogli da vidimo, miješali kanalizacija, fekalije i normalna voda. Poslije je postao problem kada pada kiša, jer se stvara puno vode", kaže Afanasjev za "BL portal".

Afanasjev kaže da se voda trenutno povukla, ali da se problem vraća čim padne kiša. Tvrdi da voda ulazi u njegovo dvorište, ali i u dvorište komšije.

“Ulazi u dvorište kod nas i kod komšije. Ne možemo normalno izaći u patikama, moramo obući čizme”, priča on.

Prema njegovim riječima, problem nije samo neprijatnost za odrasle, već svakodnevna briga za porodice koje imaju djecu.

“Mi imamo malu bebu i kćerku, komšija ima troje djece. Za njih je to isto problem, ne mogu izaći ni sa kolicima”, kaže Afanasjev.

Djecu prenose

Najveći strah mještana je, kako tvrdi, bezbjednost djece koja svakodnevno prolaze ovom ulicom.

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“Nekad se dešavalo da su djeca koja dolaze iz komšiluka da se igraju molila da im pomognemo da ih prenesemo na drugu stranu. Morali smo ih prenositi, ili su se hvatali za ogradu i išli sami”, kaže Afanasjev.

Dodaje da mještane brine i mogućnost zaraze, posebno jer, kako tvrdi, nisu sigurni kakva voda se zadržava na ulici i oko dvorišta.

“To je opasno. Ne znaš kakve mogu biti infekcije, pogotovo kada su u pitanju mala djeca”, navodi on.

Traže da nadležni izađu na teren

Afanasjev tvrdi da su se mještani i ranije obraćali nadležnima, između ostalog Vodovodu, Komunalnoj policiji i Gradskoj upravi Banjaluka, ali da trajno rješenje nije pronađeno.

"Prije, kada je bio problem sa šahtom, obraćali smo se Vodovodu. Obraćale su se i komšije, moja supruga je zvala, zvali smo Komunalnu policiju i Gradsku upravu. Prošle godine nije bilo nikakvog rješenja", kaže on.

Navodi da je zbog posljednjeg problema objavio snimke i na društvenim mrežama, uz apel gradonačelniku i Gradskoj upravi da reaguju.

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“Molim gradonačelnika i sve nadležne organe da izađu na teren i vide šta se stvarno dešava. Neka pogledaju snimke kada padne kiša i neka vide ko može uraditi rješenje”, kaže Afanasjev.

Za mještane ovog dijela Petrićevca, kako poručuje, najveća briga sada je svaka nova kiša.

“Jedina briga je kiša. Da ne moramo razmišljati kako će djeca sutra ujutru ići u školu ili kako ćemo moja supruga i ja proći sa bebom”, zaključuje Afanasjev.

Problem u Ulici Dušana Simića pokazuje koliko neriješena odvodnja može da utiče na svakodnevni život građana. Za mještane, pitanje više nije samo voda na putu, već normalan prilaz kućama, kretanje djece i strah od nove kiše.