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Prava cijena nikotinskog zadovoljstva: Šta se zaista dešava plućima nakon vejpa?

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ATV redakcija
10.07.2026 11:11

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Električna cigareta, vejp, pušač
Foto: Pixabay

Mnogi korisnici elektronskih cigareta vjeruju da je vejp „bezbjednija alternativa” klasičnim cigaretama.

Ali dok se dugoročne posljedice još uvijek proučavaju, sve je više dokaza da udisanje aerosola iz elektronskih cigareta nije bez rizika. Od upalnih procesa u plućima do ozbiljnih povreda disajnog sistema, istraživači upozoravaju da posljedice možda ne dolaze odmah, već se mogu pojaviti tek nakon godina.

Iako je tačno da elektronske cigarete uglavnom izlažu korisnike manjem broju štetnih materija nego tradicionalne cigarete, stručnjaci upozoravaju da to ne znači da su bezopasne.

Šta se zapravo nalazi u pari iz elektronskih cigareta

Za razliku od običnih cigareta koje sagorijevaju duvan, elektronske cigarete zagrijavaju tečnost koja najčešće sadrži nikotin, propilen glikol, biljni glicerin i različite arome.

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Međutim, tokom zagrijavanja nastaju i nove hemijske supstance.

Kako navodi američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), aerosol iz elektronskih cigareta može da sadrži nikotin, ultrafine čestice, teške metale poput nikla, olova i kalaja, kao i supstance koje mogu iritirati pluća.

Nikotin dodatno stvara problem, jer izaziva zavisnost i može uticati na razvoj mozga kod mladih ljudi, posebno dijelove povezane sa pažnjom, učenjem i kontrolom impulsa.

Jedna od najvećih zabluda jeste da je ono što izlazi iz vejpa samo bezazlena vodena para. Naučnici ističu da je zapravo riječ o aerosolu, mješavini sitnih čestica i hemikalija koje dospijevaju duboko u plućno tkivo.

Studija objavljena u časopisu American Journal of Preventive Medicine pokazuje da korisnici elektronskih cigareta imaju povećan rizik od respiratornih problema, uključujući simptome poput kašlja, otežanog disanja i pojave zviždanja u grudima.

Oštećenje disajnih puteva

Istraživanja posljednjih godina ukazuju da vejp može da izazove promjene u imunom odgovoru pluća.

Studija objavljena u časopisu American Journal of Physiology pokazala je da aerosol elektronskih cigareta utiče na ćelije koje oblažu disajne puteve i podstiče upalne procese.

Naučnici posebno proučavaju kako dugotrajno izlaganje može da utiče na sposobnost pluća da se brane od infekcija i da normalno obavljaju svoju funkciju.

EVALI – ozbiljna povreda pluća povezana sa vejpom

Jedan od najdramatičnijih primjera rizika jeste pojava poznata kao EVALI (engl. e-cigarette or vaping product use-associated lung injury), povreda pluća povezana sa korišćenjem elektronskih cigareta ili proizvoda za vejp.

Tokom 2019. godine u Sjedinjenim Američkim Državama zabilježena je epidemija ovih slučajeva, naročito među korisnicima ilegalnih proizvoda sa THC-om. Pacijenti su imali simptome poput otežanog disanja, bola u grudima, kašlja, povišene temperature i mučnine, a neki su završili na intenzivnoj njezi.

Prema podacima CDC-a, hiljade ljudi bile su pogođene ovim sindromom, a kao jedan od glavnih faktora rizika povezivan je vitamin E acetat, sastojak koji se često nalazio u ilegalnim tečnostima za vejp.

Da li je vejp ipak manje štetan od cigareta?

Ovo pitanje izaziva mnogo rasprava među stručnjacima.

Brojne zdravstvene organizacije smatraju da su elektronske cigarete manje štetna alternativa za odrasle pušače koji potpuno pređu sa klasičnih cigareta na vejp. Razlog je što nema sagorijevanja duvana, procesa tokom kojeg nastaje veliki broj kancerogenih materija.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da poređenje „manje štetno” ne znači „bez rizika”.

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Poseban problem predstavlja činjenica da veliki broj mladih koji nikada nisu pušili počinje upravo sa vejpom, čime mogu da razviju zavisnost od nikotina.

Elektronske cigarete nisu dovoljno dugo na tržištu da bi naučnici mogli u potpunosti da procijene sve posljedice korišćenja tokom 20 ili 30 godina.

Prava „cijena” vejpa možda se neće vid‌jeti odmah, već tek kada generacije dugogodišnjih korisnika ostare. Kako istraživači sve češće naglašavaju, pitanje nije samo da li je vejp bolji od cigarete? Pravo pitanje glasi: da li je nekoliko sekundi nikotinskog zadovoljstva vrijedno rizika za jedina pluća koja ćemo ikada imati, piše Politika.

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