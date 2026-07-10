Opasno je po život: Pogledajte koliko tačno minuta smijete sjediti u toaletu

Zdrava stolica ne odnosi se samo na njen izgled i broj pražnjenja crijeva u toku sedmice, već i na lakoću njenog izbacivanja, odnosno na vrijeme koje zbog toga provodite u toaletu.

Ljekari upozoravaju da vrijeme zadržavanja na toalet šolji mora biti kratko i fokusirano, te da ono predstavlja ozbiljan zdravstveni pokazatelj.

Dr Adrijena Jirik, sertifikovani gastroenterolog u Klivlendskoj klinici, ističe da su ishrana i način života najčešći krivci kada je za pražnjenje crijeva potrebno više ili manje vremena nego obično. Međutim, podmuklo ili iznenadno odstupanje od normalnog obrasca može ukazivati na veoma ozbiljne probleme, poput fekalne inkontinencije ili čak raka debelog crijeva.

Koliko je normalno vrijeme pražnjenja crijeva?

Idealno je da se vršenje nužde obavi za manje od pet minuta. Ipak, dr Jirik navodi da je razumno i normalno vrijeme sjedenja u toaletu od pet do deset minuta, plus-minus nekoliko minuta.

Za neke ljude ovo može uključivati i potrebu da se ponovo vrate u toalet 15 do 30 minuta nakon početnog pražnjenja kako bi potpuno završili proces. Očekuje se da stolica bude mekana, lako formirana i prilično laka za izbacivanje. Sa druge strane, prekomjerno naprezanje i dugo sjedenje otvaraju niz zdravstvenih problema.

Faktori koji prave najveći problem

Na vrijeme i lakoću pražnjenja crijeva utiče mnogo faktora, od kojih su mnogi pod našom kontrolom:

Tekstura stolice: Tvrda i suva stolica je znak niskog unosa vlakana i vode, a značajnu ulogu igraju i nizak nivo fizičke aktivnosti, putovanja, lekovi ili menstruacija.

Stres i žurba: Ako pokušavate na brzinu da obavite nužde, naprezanje zapravo sužava, umjesto da otvara, anorektalni ugao koji je potreban za lakše pražnjenje.

Položaj tijela: Naučna istraživanja objavljena u časopisu BMC Public Health pokazuju da čučanje podstiče lakše i brže pražnjenje, dok klasično sjedenje otežava efikasno izbacivanje stolice.

Među osnovnim medicinskim problemima koji uzrokuju dugotrajno pražnjenje su zatvor, hemoroidi, sindrom iritabilnog crijeva (IBS) i neurološki poremećaji.

Sve preko 15 minuta je opasno po život

"Ako vam treba više od 15 minuta da obavite nuždu, to je predugo", jasna je dr Jirik. Jedan od prvih znakova da previše sjedite jeste osjećaj peckanja i utrnulosti u nogama zbog pritiska na živce.

Dugotrajno sjedenje i naprezanje ozbiljno utiču na cirkulaciju, jer uzrokuju nakupljanje krvi u karlici i smanjuju protok krvi do srca. Ovo ne samo da drastično pogoršava hemoroide, već može izazvati vazovagalni odgovor – nagli pad srčanog ritma i krvnog pritiska, što može biti fatalno za osobe sa srčanim oboljenjima. Pored toga, konstantno naprezanje slabi mišiće karličnog dna, povećavajući rizik od analnih fisura, prolapsa (ispadanja) rektuma i materice, pa čak i želudačne kile.

Kada morate hitno kod ljekara?

Svaka značajna i trajna promjena u navikama pražnjenja zahtijeva hitan pregled, posebno ako uočite sljedeće simptome:

Promjena debljine stolice i osjećaj nepotpunog pražnjenja,

Bol u stomaku ili anorektalnom dijelu tijela,

Rektalno krvarenje,

Nagli gubitak težine i smanjen apetit.

Ukoliko patite od ovih simptoma, a niste skoro radili kolonoskopiju, toplo se preporučuje da je uradite kako bi se isključio rak debelog crijeva.

Izbacite telefon iz toaleta

Za zdrav digestivni trakt ključni su hidratacija, fizička aktivnost i hrana bogata vlaknima. Takođe, izbjegavajte žurbu ujutru i pokušajte uspostaviti doslijedan režim buđenja uz lagani obrok ili kafu koji prirodno bude gastrointestinalni trakt.

Ljekari posebno apeluju da u toalet ne unosite telefone, časopise ili druge uređaje. Iako je to primamljiva zabava, ona namjerno i ne svjesno produžava vrijeme sjedenja na šolji. Taj trenutak treba da bude tih, miran i kratak - samo između vas i vaših crijeva, kako biste brzo završili posao i nastavili sa svojim danom, prenosi Blic.