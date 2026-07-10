Pronađeno tijelo muškarca u Srebrenici: Oglasila se policija

Na području opštine Srebrenica pronađeno je beživotno tijelo muškarca, saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.

Staničnom odjeljenju policije Skelani je 9. jula 2026. godine, oko 14.50 časova, prijavljeno da je u njivi u blizini rijeke Drine pronađeno tijelo muške osobe.

Policijski službenici su u prisustvu doktora mrtvozornika Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Srebrenica izvršili uviđaj na licu mjesta. Tokom uviđaja utvrđeno je da se radi o licu inicijala M.T. iz Republike Srbije.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, koji je naložio dostavljanje izvještaja o svim preduzetim mjerama i radnjama.