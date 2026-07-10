Pronađeno tijelo muškarca u Srebrenici: Oglasila se policija

Autor:ATV redakcija
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Na području opštine Srebrenica pronađeno je beživotno tijelo muškarca, saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.
Staničnom odjeljenju policije Skelani je 9. jula 2026. godine, oko 14.50 časova, prijavljeno da je u njivi u blizini rijeke Drine pronađeno tijelo muške osobe.
Policijski službenici su u prisustvu doktora mrtvozornika Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Srebrenica izvršili uviđaj na licu mjesta. Tokom uviđaja utvrđeno je da se radi o licu inicijala M.T. iz Republike Srbije.
O događaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, koji je naložio dostavljanje izvještaja o svim preduzetim mjerama i radnjama.
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