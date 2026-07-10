Prijetnjama na društvenim mrežama iznudio 1.500 KM

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Policija u Novom Gradu podnijela je prijavu prijedorskom tužilaštvu protiv Z.S. iz Lukavca zbog sumnje da je, prijetnjama iznudio 1.500 KM od žene iz Novog Grada.
U PU Prijedor navode da je Z.S. osumnjičen da je počinio krivično djelo iznude.
”Navedeni se sumnjiči da je u aprilu ove godine putem društvene mreže kontaktirao oštećenu i uz prijetnje zahtjevao uplatu novca u iznosu od 1.500 KM kupovinom X-bonova. Nakon uplate i dostavljanja kodova, osumnjičeni je novac isplaćivao preko virtuelnih računa otvorenih na platformi kladionice”, saopštila je PU Prijedor.
U policiji apeluju na građane da budu oprezni prilikom kontaktiranja od strane nepoznatih lica putem telefona, društvenih mreža ili čet aplikacija, zahtjevajući kupovinu X-bonova.
Region
Teretni voz naletio na muškarca, nije mu bilo pomoći
”Podsjećamo građane da putem internet aplikacija za kupovinu i prodaju ili poruka koje izgledaju kao obavještenje banke mogu biti zloupotrebljeni lični podaci i podaci bankovnih kartica, te savjetujemo da budu maksimalno oprezni prilikom ustupanja tih podataka”, navode u PU Prijedor.
Naglašavaju da sve slučajeve prevara građani mogu prijaviti nadležnoj policijskoj stanici. Više informacija o tome kako se zaštititi od sajber kriminala i na koji način prijaviti sumnju u prevaru putem interneta građani mogu pronaći na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske https://mup.vladars.rs/vtk-lat/..
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Region
37 min0
Hronika
37 min0
Republika Srpska
41 min0
Republika Srpska
48 min0
Hronika
37 min0
Hronika
1 h0
Hronika
1 h0
Hronika
12 h0
Najnovije
Trenutno na programu