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Prijetnjama na društvenim mrežama iznudio 1.500 KM

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 10:08

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Foto: Pexel/ Anna Shvets

Policija u Novom Gradu podnijela je prijavu prijedorskom tužilaštvu protiv Z.S. iz Lukavca zbog sumnje da je, prijetnjama iznudio 1.500 KM od žene iz Novog Grada.

U PU Prijedor navode da je Z.S. osumnjičen da je počinio krivično djelo iznude.

”Navedeni se sumnjiči da je u aprilu ove godine putem društvene mreže kontaktirao oštećenu i uz prijetnje zahtjevao uplatu novca u iznosu od 1.500 KM kupovinom X-bonova. Nakon uplate i dostavljanja kodova, osumnjičeni je novac isplaćivao preko virtuelnih računa otvorenih na platformi kladionice”, saopštila je PU Prijedor.

U policiji apeluju na građane da budu oprezni prilikom kontaktiranja od strane nepoznatih lica putem telefona, društvenih mreža ili čet aplikacija, zahtjevajući kupovinu X-bonova.

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”Podsjećamo građane da putem internet aplikacija za kupovinu i prodaju ili poruka koje izgledaju kao obavještenje banke mogu biti zloupotrebljeni lični podaci i podaci bankovnih kartica, te savjetujemo da budu maksimalno oprezni prilikom ustupanja tih podataka”, navode u PU Prijedor.

Naglašavaju da sve slučajeve prevara građani mogu prijaviti nadležnoj policijskoj stanici. Više informacija o tome kako se zaštititi od sajber kriminala i na koji način prijaviti sumnju u prevaru putem interneta građani mogu pronaći na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske https://mup.vladars.rs/vtk-lat/..

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Tagovi :

društvene mreže

prijetnja

iznuda

Prijedor

Novi Grad

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