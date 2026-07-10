Udes na brzoj cesti Laktaši-Banjaluka: Auto završilo u kanalu

Na brzoj cesti Laktaši-Banjaluka jutros je došlo do saobraćajne nezgode.

U nezgodi je učestvovao vozač automobila koji je sletio sa puta u kanal.

Za sada nema informacija o povrijeđenim osobama.

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Zbog nezgode, vozačima se savjetuje dodatan oprez na ovoj dionici puta.