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Udes na brzoj cesti Laktaši-Banjaluka: Auto završilo u kanalu

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 09:11

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Саобраћајна незгода на брзој цести Бањалука - Лакташи
Foto: ATV / Magdalena Gligić

Na brzoj cesti Laktaši-Banjaluka jutros je došlo do saobraćajne nezgode.

U nezgodi je učestvovao vozač automobila koji je sletio sa puta u kanal.

Za sada nema informacija o povrijeđenim osobama.

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Zbog nezgode, vozačima se savjetuje dodatan oprez na ovoj dionici puta.

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Tagovi :

Saobraćajna nezgoda

udes

sudar

Banjaluka

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