Udes na brzoj cesti Laktaši-Banjaluka: Auto završilo u kanalu

Autor:ATV redakcija
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Na brzoj cesti Laktaši-Banjaluka jutros je došlo do saobraćajne nezgode.
U nezgodi je učestvovao vozač automobila koji je sletio sa puta u kanal.
Za sada nema informacija o povrijeđenim osobama.
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Zbog nezgode, vozačima se savjetuje dodatan oprez na ovoj dionici puta.
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