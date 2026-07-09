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Porodica optužila ljekare: Više uhapšenih zbog smrti mladića iz BiH

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 14:25

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Адем Јушић
Foto: Privatna arhiva / Crna hronika

Više osoba uhapšeno je danas na području Unsko-sanskog kantona u okviru istrage o smrti Adema Jušića iz Bihaća, čija porodica smatra da mu nakon saobraćajne nesreće u novogodišnjoj noći nije blagovremeno ukazana ljekarska pomoć.

Uhapšeni će nakon kriminalističke obrade biti predati postupajućim tužiocima, koji će odlučiti o daljim mjerama i radnjama, saopšteno je iz kantonalnog Tužilaštva.

Dvadesetdvogodišnji Adem Jušić teško je povrijeđen u saobraćajnoj nesreći u novogodišnjoj noći u Bihaću, nakon čega je prevezen u Kantonalnu bolnicu, gdje je dan kasnije preminuo.

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Njegova porodica izrazila je sumnje da mu nije blagovremeno i adekvatno ukazana ljekarska pomoć, zbog čega je Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona formiralo predmet po službenoj dužnosti i pokrenulo istragu, koja je rezultirala današnjim hapšenjima.

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Adem Jušić

Saobraćajna nesreća

nesreća

hapšenje

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