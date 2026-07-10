Uhapšen zbog prijetnji načelniku opštine Brod

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Policijski službenici PS Brod uhapsili su V.V. iz tog grada zbog sumnje da je upućivao prijetnje načelniku opštine Brod Milanu Zečeviću i njegovoj porodici.

U PU Doboj navode da je V.V. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti. ”Za V.V. postoji osnov sumnje da je u proteklom periodu načelniku opštine Brod, kao i članovima njegove porodice, upućivalo prijetnje po život i tijelo. O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj”, navode u PU Doboj.

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