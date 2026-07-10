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Banjalučanin ''operisao'' pored Vrbasa: Uhapšen zbog više pljački

Autor:

Stevan Lulić
10.07.2026 10:10

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Бањалучанин ''оперисао'' поред Врбаса: Ухапшен због више пљачки
Foto: ATV

Banjalučanin R.G. uhapšen je u srijedu na području Foče, a saslušan juče u banjalučkoj policiji, zbog sumnje da je počinio više teških krađa u vikendicama pored Vrbasa.

On se sumnjiči da je u toku ove i prošle godine provalio u četiri vikendice na području Krupe na Vrbasu, Rekavicama i Bastasima.

Tom prilikom je ukrao vazdušnu pušku, više električnih alata, građevinski i sitni alat, te druge predmete.

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"Kod navedenog lica pronađen je dio otuđenih predmeta, koji će biti vraćen vlasnicima", saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Sve mjere i radnje preduzete su pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv R.G. će biti dostavljen Izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.

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Tagovi :

Krađa

Pljačka

Banjaluka

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