Banjalučanin ''operisao'' pored Vrbasa: Uhapšen zbog više pljački

Banjalučanin R.G. uhapšen je u srijedu na području Foče, a saslušan juče u banjalučkoj policiji, zbog sumnje da je počinio više teških krađa u vikendicama pored Vrbasa.

On se sumnjiči da je u toku ove i prošle godine provalio u četiri vikendice na području Krupe na Vrbasu, Rekavicama i Bastasima.

Tom prilikom je ukrao vazdušnu pušku, više električnih alata, građevinski i sitni alat, te druge predmete.

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"Kod navedenog lica pronađen je dio otuđenih predmeta, koji će biti vraćen vlasnicima", saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Sve mjere i radnje preduzete su pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv R.G. će biti dostavljen Izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.