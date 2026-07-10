Nisu dugo čekali: Pumpaši već digli cijene goriva

Pojedini pumpaši u Bosni i Hercegovini nisu dugo čekali da bi digli cijene goriva, nakon novih turbulencija na svjetskom tržištu usljed zaoštravanja situacije u Iranu.

Cijene goriva na pojedinim benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini već su povećane za između tri i deset feninga po litru, nakon novog rasta cijena sirove nafte na svjetskom tržištu.

Poskupljenje se odnosi i na dizel i na benzin, a trgovci ističu da je riječ o reakciji na rast nabavnih cijena koje su uslijedile nakon ponovnog pogoršanja bezbjednosne situacije na Bliskom istoku.

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Krhko primirje između Irana i Sjedinjenih Američkih Država ponovo je narušeno, što je izazvalo zabrinutost zbog mogućih poremećaja u snabdijevanju naftom i transportu kroz Ormuski moreuz, jednu od najvažnijih svjetskih ruta za izvoz energenata.

Prema informacijama sa terena, pojedine pumpe već su korigovale cjenovnike, dok se na ostalim očekuju nove cijene nakon što budu isporučene naredne količine goriva po višim nabavnim cijenama, piše "RTV Slon".

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Iako su cijene sirove nafte posljednjih dana bilježile oscilacije, tržište dizela i benzina suočeno je s ograničenom ponudom, što dodatno utiče na rast veleprodajnih cijena goriva.

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Ukoliko se geopolitičke tenzije nastave i dođe do novih poremećaja u isporukama nafte iz regije Bliskog istoka, nije isključeno da bi vozači u Bosni i Hercegovini u narednim danima mogli očekivati nova poskupljenja goriva.

Trenutno povećanja na pojedinim benzinskim pumpama iznose od tri do deset feninga po litru, ali će dalji razvoj situacije zavisiti od kretanja cijena nafte na svjetskim berzama i nabavnih cijena distributera.