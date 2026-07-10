Bahata krađa: Sjeo u tuđi traktor i pobjegao u mrak

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi uhapsili su M. J. (32), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo teška krađa.

Sumnja se da je noćas ušao u traktor sa prikolicom parkiran ispred jedne kuće u okolini grada, startovao ga ključem koji je bio u bravi i odvezao se van naselja, gdje ga je policija zaustavila.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Rumi, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu, prenosi Telegraf.