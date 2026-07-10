Paklene vrućine dovele Francusku do ekološke katastrofe

Snimci iz vazduha prikazali su dijelove rijeke Loare svedene na tek nekoliko pješčanih sprudova u zapadnoj Francuskoj, nakon što su rani ljetni toplotni talasi pogodili ovu zemlju.

Prema prognozama svjetskih meteorologa, očekuje se da će temperature u petak (10. jula) porasti i do 41 stepena Celzijusa.

Meteorološka služba Francuske saopštila je da je devet departmana u dolini Loare i zapadnoj Francuskoj pod najvišim, „crvenim“ nivoom upozorenja na vrućinu. Dodatnih 76 departmana naći će se pod narandžastim nivoom upozorenja, što je porast u odnosu na prethodni dan kada ih je bilo 72, a pošteđeni su samo Korzika, Azurna obala i krajnji sjever zemlje.

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Upozorenje dolazi nakon što su šumski požari ranije ove sedmice prisilili otprilike 10.000 ljudi da napuste svoje domove na jugu Francuske, dok je suva vegetacija pogodovala brzom širenju vatrene stihije širom južnog dijela zemlje.

Zapadna Evropa zabilježila je najtopliji juni u istoriji, potvrdili su naučnici Evropske unije, dodajući upozorenja francuskog Visokog savjeta za klimu da su napori zemlje u smanjenju emisija štetnih gasova i prilagođavanju klimatskim promjenama i dalje „nedovoljni“.

Ministar odbrane Sebastijen Lekornu predsjedavaće međuministarskim kriznim sastankom kako bi koordinisao odgovor vlade, s obzirom na to da vlasti u nekoliko departmana već uvode restrikcije u potrošnji vode, prenosi Kliks.