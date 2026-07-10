Ljudi u nevjerici šta su uradili Novaku: Da li je ovo realno?

Bukmejkeri smatraju da je Janik apsolutni favorit i na njega su stavili kvota 1,17, dok na Đokovića ona iznosi čak 5,50.

Janik Siner 1,17, a Novak Đoković 5,25. Da li je ovo moguće i da li je ovo realno? Dva osnova pitanja koja se postavljaju kada se vide kvote za meč polufinala Vimbldona.

Svi možemo da se složimo: Da, Italijan je favorit na ovom meču, međutim, ovoliko potcijeniti Novaka?! Pa, ne igra Siner sa 50. teniserom svijeta u polufinalnu, nego protiv najboljeg svih vremena.

Ako je Đoković pobijedio Ože Alijasima poslije pet sati tenisa... To dosta govori o tome koliko brojka "39 godina" pored imena Novaka Đokovića ne znači da je srpski as za penziju.

Tenis Oglasio se Siner pred duel sa Novakom

Vidjećemo vrlo brzo da li su opet kladionice napravile žestoku grešku u procijeni.

Podsjećamo, u polufinalu Australijan opena kladionice su još gore otpisale Novaka. Tada je kvota na Janika bila 1,05, dok je trijumf Đoković plaćao čak i do 10. Na kraju, Nole je slavio sa 3:2. Nemamo ništa protiv da vidimo reprizu, prenosi Kurir.