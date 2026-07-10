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Ljudi u nevjerici šta su uradili Novaku: Da li je ovo realno?

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 11:47

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Новак Ђоковић из Србије слави победу против Романа Сафијулина из Русије у мечу четвртог кола мушког сингла на Вимблдону у Лондону, у недељу, 5. јула 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Brian Inganga

Bukmejkeri smatraju da je Janik apsolutni favorit i na njega su stavili kvota 1,17, dok na Đokovića ona iznosi čak 5,50.

Janik Siner 1,17, a Novak Đoković 5,25. Da li je ovo moguće i da li je ovo realno? Dva osnova pitanja koja se postavljaju kada se vide kvote za meč polufinala Vimbldona.

Svi možemo da se složimo: Da, Italijan je favorit na ovom meču, međutim, ovoliko potcijeniti Novaka?! Pa, ne igra Siner sa 50. teniserom svijeta u polufinalnu, nego protiv najboljeg svih vremena.

Ako je Đoković pobijedio Ože Alijasima poslije pet sati tenisa... To dosta govori o tome koliko brojka "39 godina" pored imena Novaka Đokovića ne znači da je srpski as za penziju.

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Vidjećemo vrlo brzo da li su opet kladionice napravile žestoku grešku u procijeni.

Podsjećamo, u polufinalu Australijan opena kladionice su još gore otpisale Novaka. Tada je kvota na Janika bila 1,05, dok je trijumf Đoković plaćao čak i do 10. Na kraju, Nole je slavio sa 3:2. Nemamo ništa protiv da vidimo reprizu, prenosi Kurir.

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