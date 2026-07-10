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Edin Džeko prelomio: Poznato da li nastavlja karijeru

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 12:27

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Един Џеко преломио: Познато да ли наставља каријеру
Foto: Tanjug/AP/Petros Karadjias

Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine, Edin Džeko će nastaviti svoju fudbalersku karijeru, odnosno neće je okončati iako je u martu ove godine proslavio 40. rođendan.

Prema navodima pojedinih medija, on se trenutno sprema u Dubrovniku za novu sezonu.

Nakon što je Bosna i Hercegovina završila svoje učešće na Mundijalu, igrači nisu imali puno vremena za odmor.

Nova sezona je veoma blizu, a za neke je već i počela evropskim utakmicama.

Džeko je trenutno u Dubrovniku, a ostaje da se vidi da li će ostati u njemačkom Šalku, pošto mu je ugovor istekao početkom jula.

Bio je jedan od najzaslužnijih za veliki uspjeh Šalke, koji je u protekloj sezoni uspio iz druge lige izboriti povratak u elitni rang njemačkog nogometa, čuvenu Bundesligu.

Također se čeka rasplet u vezi njegove karijere, odnosno odluke hoće li i dalje igrati za Zmajeve čiji je rekorder sa 151 utakmicom i 73 gola, piše Sport centar.

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Tagovi :

Edin Džeko

Fudbal utakmica

Njemačka

Šalke

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