Edin Džeko prelomio: Poznato da li nastavlja karijeru

Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine, Edin Džeko će nastaviti svoju fudbalersku karijeru, odnosno neće je okončati iako je u martu ove godine proslavio 40. rođendan.

Prema navodima pojedinih medija, on se trenutno sprema u Dubrovniku za novu sezonu.

Nakon što je Bosna i Hercegovina završila svoje učešće na Mundijalu, igrači nisu imali puno vremena za odmor.

Nova sezona je veoma blizu, a za neke je već i počela evropskim utakmicama.

Džeko je trenutno u Dubrovniku, a ostaje da se vidi da li će ostati u njemačkom Šalku, pošto mu je ugovor istekao početkom jula.

𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄 𝐄𝐃𝐈𝐍 𝐃Ž𝐄𝐊𝐎 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄 🚨



Edin Džeko will continue his playing career. 100%. There are no more doubts. It had already been indicated before the World Cup, and it is now confirmed.



Džeko is currently spending his vacation in Dubrovnik while working… pic.twitter.com/ocQkZZjp1H — The Bosnian (@TheBosnian11) July 9, 2026

Bio je jedan od najzaslužnijih za veliki uspjeh Šalke, koji je u protekloj sezoni uspio iz druge lige izboriti povratak u elitni rang njemačkog nogometa, čuvenu Bundesligu.

Također se čeka rasplet u vezi njegove karijere, odnosno odluke hoće li i dalje igrati za Zmajeve čiji je rekorder sa 151 utakmicom i 73 gola, piše Sport centar.