Edin Džeko prelomio: Poznato da li nastavlja karijeru

Autor:ATV redakcija
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Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine, Edin Džeko će nastaviti svoju fudbalersku karijeru, odnosno neće je okončati iako je u martu ove godine proslavio 40. rođendan.
Prema navodima pojedinih medija, on se trenutno sprema u Dubrovniku za novu sezonu.
Nakon što je Bosna i Hercegovina završila svoje učešće na Mundijalu, igrači nisu imali puno vremena za odmor.
Nova sezona je veoma blizu, a za neke je već i počela evropskim utakmicama.
Džeko je trenutno u Dubrovniku, a ostaje da se vidi da li će ostati u njemačkom Šalku, pošto mu je ugovor istekao početkom jula.
𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄 𝐄𝐃𝐈𝐍 𝐃Ž𝐄𝐊𝐎 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄 🚨— The Bosnian (@TheBosnian11) July 9, 2026
Edin Džeko will continue his playing career. 100%. There are no more doubts. It had already been indicated before the World Cup, and it is now confirmed.
Džeko is currently spending his vacation in Dubrovnik while working… pic.twitter.com/ocQkZZjp1H
Bio je jedan od najzaslužnijih za veliki uspjeh Šalke, koji je u protekloj sezoni uspio iz druge lige izboriti povratak u elitni rang njemačkog nogometa, čuvenu Bundesligu.
Također se čeka rasplet u vezi njegove karijere, odnosno odluke hoće li i dalje igrati za Zmajeve čiji je rekorder sa 151 utakmicom i 73 gola, piše Sport centar.
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