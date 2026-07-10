Prodao auto pa prijavio da je ukraden: Policija pretresala i kupca

Teslićanin S.M. saslušan je u policiji zbog sumnje da je lažno prijavio krađu automobila, saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

"Naime, navedeno lice se sumnjiči da je putnički automobil marke Mercedes prodalo drugom licu sa područja grada Prnjavora, a potom 30.06.2026. godine Policijskoj stanici Teslić prijavilo da mu je navedeno vozilo otuđeno", saopšteno je iz policije.

U nastavku istrage policija je juče, na osnovu Naredbe Osnovnog suda u Tesliću, pretresla objekat Prnjavorčanina kojem je navedeno vozilo prodato, prilikom čega su pronađeni i oduzeti dijelovi automobila.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, a rad na dokumentovanju navedenog krivičnog djela se nastavlja.