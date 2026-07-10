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Savjet ministara: Bez proglašenja 11. jula danom žalosti u BiH

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 13:00

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Сједница савјета министара у Сарајеву
Foto: Srna

Savjet ministara nije danas na telefonskoj sjednici razmatrao prijedlog odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti u BiH zbog nedostatka kvoruma.

Na 79. vanrednoj telefonskoj sjednici za predloženu tačku dnevnog reda bilo je osam glasova, dok ministri iz Republike Srpske nisu glasali.

Iz Savjeta ministara saopšteno je da su inicijativu za donošenje odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti u BiH zajednički podnijeli Ministarstvo inostranih poslova, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstvo odbrane, podsjeća "Srna".

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Savjet ministara BiH

11. jul

Dan žalosti

Srebrenica

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