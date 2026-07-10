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Građani manje hrle za tuđim stvarima, ali srljaju po ulicama: Više udesa nego lani

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 12:55

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Na području u nadležnosti Policijske uprave Banjaluka za šest mjeseci ove godine evidentirano je 687 krivičnih d‌jela, što je za tri odsto više u odnosu na isti period lani, istaknuto je na konferenciji za novinare na kojoj su predstavljeni rezultati rada.

Ocijenjeno je da je ukupno stanje bezbjednosti zadovoljavajuće, te poručeno da će policija nastaviti sa represivnim i preventivnim mjerama da bi očuvala bezbjednost na visokom nivou.

Zamjenik načelnika Policijske uprave Banjaluka Tihomir Cvijić naveo je da ukupna rasvijetljenost krivičnih d‌jela iznosi 91,1 odsto, a po nepoznatom izvršiocu 77,7 odsto.

Načelnik Sektora kriminalističke policije Slaviša Kojić rekao je da prednjače krivična d‌jela iz opšteg kriminaliteta, kojih su evidentirana 543.

"Prijavljeno je 45 krivičnih d‌jela protiv života i tijela, što je manje za oko 15 odsto. Evidentirano je i 270 imovinskih krivičnih d‌jela, što je manje za 2,25 odsto. Teških krađa je bilo 62, odnosno za oko 26 odsto manje u odnosu na uporedni period", naveo je Kojić.

Iz oblasti zloupotrebe droge zabilježeno je 328 slučajeva, a uhapšeno je 276 lica.

Kojić je naveo da je oduzeto oko devet kilograma marihuane, oko 1,4 kilograma kokaina, oko 190 grama amfetamina i oko 6,2 grama hašiša.

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"Otkriveno je 87 krivičnih d‌jela privrednog kriminaliteta, što je više za oko 79 odsto. Pričinjena materijalna šteta iznosi oko 1.082.581 KM", rekao je Kojić.

Načelnik Sektora policije Momčilo Marić rekao je da policija ne može biti zadovoljna kada je riječ o bezbjednosti saobraćaja, iako ulaže maksimalne napore da ovu bezbjednost i svijest učesnika podigne na viši nivo.

"U proteklih šest mjeseci bilo je 2.796 saobraćajnih nezgoda, što je više za oko 13 odsto, a poginulo je 11 lica. Teško je povrijeđeno 45 lica, a 416 lakše", naveo je Marić.

Kada je riječ o javnom redu i miru, Marić je naveo da je na području ove uprave evidentirano 520 slučajeva narušavanja, što je za oko tri odsto manje nego u istom periodu lani.

Na konferenciji za novinare istaknuto je da je na tranzitnom području Policijske uprave Banjaluka evidentirano 10 migranata, prenosi Srna.

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Tagovi :

Saobraćajna nezgoda

Krađa

PU Banjaluka

udes

Banjaluka

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