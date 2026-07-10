Vjerovali ste da su ova jaja zdravija, ali istina će vas potpuno šokirati

Nakon što je britanski trgovinski lanac Sejnsburi odlučio da iz prodaje izbaci smeđa jaja i u ponudi zadrži isključivo bijela, mnogi potrošači zapitali su se da li između njih zaista postoji razlika.

Još važnije pitanje je da li su bijela jaja manje kvalitetna ili manje hranljiva od smeđih.

Iz kompanije objašnjavaju da je razlog za ovu odluku ekološke prirode. Prema njihovim istraživanjima, proizvodnja bijelih jaja ostavlja dvanaest zarez sedam odsto manji ugljenični otisak u poređenju sa smeđim.

U objašnjenju se navodi da kokoške koje nose bijela jaja troše manje hrane, iako snesu približno isti broj jaja. Time se smanjuje ukupna potrošnja resursa u proizvodnom lancu, a upravo proizvodnja stočne hrane čini između pedeset i šezdeset odsto ukupnog uticaja uzgoja živine na životnu sredinu.

Da li su smeđa jaja kvalitetnija?

Mnogi i danas vjeruju da tamnija ljuska ili intenzivno narandžasto žumance znače da je jaje kvalitetnije. Međutim, stručnjaci ističu da je to uglavnom zabluda.

Suna Van Kampen, dijetetičar, objasnila je da boja žumanceta najčešće zavisi od ishrane kokošaka.

„Ono što vaše žumance čini tamnim i narandžastim jeste to što kokoške hrane nevenom i paprikom”.

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Njenu tvrdnju potvrđuje i istraživanje objavljeno dvije hiljade dvadeset četvrte godine u Nacionalnoj medicinskoj biblioteci Sjedinjenih Američkih Država, u kojem se navodi da dodatak paprike u ishrani kokošaka utiče na intenzivniju boju žumanceta, ali i na nivo holesterola u njihovoj krvi.

Boja žumanceta prvenstveno zavisi od prirodnih biljnih pigmenata poznatih kao karotenoidi, koji se nalaze u kukuruzu, nevenu, paprici, šargarepi i drugom povrću.

Od čega zavisi boja ljuske?

Boja ljuske nema veze sa kvalitetom jajeta, već isključivo sa rasom kokoške.

Uopšteno govoreći, bijele kokoške nose bijela jaja, dok smeđe kokoške nose smeđa.

Između bijelih i smeđih jaja ne postoji razlika u nutritivnoj vrijednosti.

Mnogo važnija informacija od boje ljuske jeste oznaka utisnuta na jajetu. Ona pokazuje način uzgoja kokošaka.

Oznaka nula označava organski uzgoj,

Oznaka jedan znači da su kokoške iz slobodnog uzgoja,

Oznaka dva označava podni uzgoj,

Oznaka tri označava jaja kokošaka iz kaveza, iako veliki britanski trgovinski lanci više ne prodaju takva jaja.

Na kraju, ni boja ljuske ni nijansa žumanceta ne mogu da otkriju koliko je kokoška bila zdrava niti da li će jaje biti ukusnije ili kvalitetnije. Ono što odluka kompanije Sejnsburi pokazuje jeste da su bijela jaja jeftinija za proizvodnju i, prema njihovim procjenama, predstavljaju i ekološki prihvatljiviji izbor, prenosi Nova.rs.