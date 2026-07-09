Logo

Nevidljivi štit: Ovi prirodni mirisi tjeraju zmije

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 07:41

Komentari:

1
Змија
Foto: pexels/Donald Tong

Toplo vrijeme budi prirodu, ali sa suncem često dolaze i neželjeni gosti koji pužu kroz visoku travu.

Susret s ovim gmizavcima u blizini kućnog praga redovno izaziva snažnu nelagodu kod svakog vlasnika kuće. Svi tada traže brzo i efikasno rješenje koje garantuje mir.

Najbolji pristup ne podrazumijeva uvijek upotrebu otrova. Često je dovoljan samo specifičan miris koji tjera zmije kako biste osigurali potpuno bezbjedno okruženje za sebe, djecu i svoje biljke.

Koji miris tjera zmije?

Zmije ne podnose jake arome poput naftalina, bijelog luka, sumpora te eteričnih ulja karanfila i cimeta. Ovi intenzivni mirisi ometaju njihov izuzetno osjetljiv vješt njuha, zbog čega brzo napuštaju to područje u potrazi za čistijim vazduhom.

Mnogi vlasnici dvorišta čine veliku grešku kada pokušavaju da zaštite svoj posjed nasumičnim razbacivanjem različitih industrijskih preparata po travnjaku. Efikasna taktika zahtijeva promišljeno i ciljano djelovanje.

Gmizavci istražuju svoju okolinu pomoću jezika, neprestano skupljajući čestice iz vazduha. Kada naiđu na snažan miris koji ometa njihov čulni sistem, instinktivno se povlače. Zato pravi miris koji tjera zmije djeluje kao nevidljivi štit oko cijelog vašeg imanja, sprečavajući njihov prolazak kroz ključna mjesta.

Zašto je naftalin moćno sredstvo protiv zmija

Naftalin spada među stare i provjerene metode koje dokazano daju vrlo brze rezultate na terenu. Njegov oštar hemijski miris direktno nadražuje receptore ovih životinja i tjera ih da promijene smjer kretanja. Ipak, važno je znati kako ga pravilno koristiti kako ne biste oštetili zelenilo:

Pametno pozicioniranje: Umjesto da ga razbacate po cijelom travnjaku, prah pospite isključivo uz rubove dvorišta, duž ograde i u uskom pojasu oko samih temelja kuće.

Жика Јакшић

Scena

Žika Jakšić otkrio detalje operacije: Imam bag u govoru, uhvati me panika

Posebnu pažnju obratite na skrivena mjesta gdje se zadržava višak vlage te gdje držite složena drva za ogrjev ili građevinski materijal. Takva mračna mjesta predstavljaju idealna skrovišta za zmije.

Ciljano postavljanje ovog preparata efikasno smanjuje mogućnost bilo kakvog neugodnog iznenađenja u bašti. Osim naftalina, mješavina sumpornog praha djeluje jednako snažno i predstavlja efikasno prirodno sredstvo, ali zahtijeva pažljivije rukovanje zbog izrazito jakog mirisa i moguće opasnosti za druge životinje.

Biljke koje tjeraju zmije i uljepšavaju prostor

Ako želite znatno suptilniji i ekološki prihvatljiviji pristup, sadnja određenih vrsta cvijeća i začinskog bilja nudi jedno od najboljih rješenja. Kombinacijom ljepote i funkcionalnosti dobijate dvorište koje prekrasno izgleda tokom cijelog ljeta, a istovremeno pruža dodatnu zaštitu.

Postoje određene biljke koje svojim bogatim prirodnim eteričnim uljima odbijaju zmije:

Njen intenzivan citrusni miris snažno dezorijentiše štetočine i otežava njihovo kretanje po travnjaku.

Obje korisne biljke ispuštaju jaka sumporna jedinjenja koja zmije izbjegavaju.

Sadrži specifične fitohemikalije i djeluje vrlo nadražujuće na gmizavce, pa ga je dobro posaditi uz betonske staze.

Odlično podnose jako sunce i ispuštaju intenzivnu aromu koja djeluje odbojno na neželjene posjetioce.

Sve ove biljke vrlo lako uspijevaju u našim klimatskim uslovima i ne zahtijevaju mnogo njege. Rasporedite ih strateški oko terasa i mjesta gdje se djeca najčešće igraju i borave.

Održavanje travnjaka kao temelj prevencije

Čak ni najjače odbijanje zmija mirisima neće dati dobre rezultate ako vaše dvorište pruža idealne uslove za njihov boravak. Ovi gmizavci stalno traže sigurno skrovište, duboku sjenku i lako dostupan izvor hrane, poput sitnih glodara. Zato redovno i temeljno kosite visoku travu te odmah uklanjajte otpale grane nakon svake oluje.

Sprečite njihov ulazak tako što ćete zatvoriti sve pukotine u zidovima, podignuti trule daske sa zemlje i redovno prazniti posude s vlažnim kompostom. Pitanje kako otjerati zmije prestaje biti problem onog trenutka kada iz dvorišta uklonite mračne i vlažne uglove.

Dosljednost je ključna jer svaka jača proljećna kiša ispire nanesene prahove i smanjuje intenzitet eteričnih ulja u vazduhu, prenosi Zagorje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zmija

trava

Savjeti

Neprijatan miris

Komentari (1)

Pročitajte više

Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Region

Prevaren pa uhapšen: Preko Fejsbuka pokušao kupiti vozačku

3 h

0
Музичар Жика Јакшић

Scena

Žika Jakšić otkrio detalje operacije: Imam bag u govoru, uhvati me panika

3 h

0
Бањалука остаје у мраку: Ево које улице данас неће имати струје

Banja Luka

Banjaluka ostaje u mraku: Evo koje ulice danas neće imati struje

3 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Srbija

Upucan Sandokan, pogođen sa više hitaca

3 h

0

Više iz rubrike

Даска за сјечење у кухињи

Savjeti

Zaboravite na dezodorans: Ovaj prirodni sastojak može da spriječi neprijatan miris

22 h

0
Корпа пуна бијелог лука.

Savjeti

Ova jeftina voćka odmah uništava neugodan zadah od bijelog luka

1 d

0
Монахиња

Savjeti

Kako monahinje peru veš: Bez trunke hemije, ova namirnica im mijenja omekšivač

1 d

0
Лубеница

Savjeti

Mnogi griješe: Kako pravilno čuvati lubenicu da ostane svježa i do dvije sedmice

2 d

0

  • Najnovije

10

48

Ovo su iznosi uvećanih penzija: Vlada Srpske definitivno odlučila

10

47

Ružičić i Puhovac dogovorili: Škola plivanja ponovo u Jezeru

10

42

Iran napao američke baze, sirene odjeknule u više država

10

34

Upucan u pucnjavi: Ko je Milan Ostojić Sandokan?

10

28

Godinama je krišom ubijala bebe, a jedna bilješka ledi krv: Ja sam zlo...

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima