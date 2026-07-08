Zaboravite na dezodorans: Ovaj prirodni sastojak može da spriječi neprijatan miris

Autor:ATV redakcija
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Visoke temperature doprinose pojačanom znojenju, zbog čega neprijatan miris tijela postaje čest problem. Većina ljudi poseže za dezodoransima, koji uglavnom prikrivaju neprijatne mirise, ali ne uklanjaju njihov pravi uzrok – bakterije koje se razmnožavaju na koži.
Tokom letnjih vrućina mnogi se bore sa pojačanim znojenjem i neprijatnim mirisima. Srećom, postoji jednostavan prirodni trik koji može da pomogne – riječ je o limunu.
Sok od limuna ne prikriva neprijatan miris, već deluje na njegov uzrok. Zahvaljujući limunskoj kiselini, menja pH vrednost kože i stvara kiselu sredinu u kojoj se bakterije teže razmnožavaju, čime doprinosi smanjenju neprijatnih mirisa.
Pored toga, limun može blago da suzi pore, zbog čega mnogi imaju utisak da se manje znoje. Rezultat je dugotrajniji osjećaj svežine, bez dodatnih mirisa, alkohola i drugih sastojaka koji se često nalaze u klasičnim dezodoransima.
Da bi tretman bio što efikasniji, koža treba da bude potpuno čista i suva.
Nakon tuširanja dobro osušite pazuhe, zatim presjecite limun na pola i svježe presječenom stranom nežno istrljajte kožu kružnim pokretima. Ostavite sok da djeluje pet do deset minuta, a zatim isperite hladnom vodom.
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Limun je najbolje nanositi isključivo na čistu kožu. Ostaci znoja, krema ili dezodoransa mogu umanjiti njegovo dejstvo i povećati rizik od iritacije.
Napomena: Iako mnogi koriste limun kao prirodnu alternativu dezodoransu, ne postoje čvrsti medicinski dokazi da je efikasniji od standardnih antiperspiranata. Osobe sa osjetljivom kožom, oštećenom kožom ili kožnim oboljenjima trebalo bi da se posavetuju sa dermatologom pre redovne upotrebe. Takođe, limun ne bi trebalo nanositi neposredno prije izlaganja suncu, jer može povećati osetljivost kože i izazvati promjene u pigmentaciji, prenosi Žena.blic.
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