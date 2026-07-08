Poznata ćevabdžinica odlazi iz centra Banjaluke

Ćevabdžinica “Kod Muje”, jedna od najstarijih u gradu, zauvijek je zatvorila svoja vrata na lokaciji kod zgrade Eurospleta u centru Banjaluke.

Jedna od prvih destinacija na koju najčešće svrate turisti u potrazi za ćevapima, postala je neisplativa, tvrdi vlasnik ćevabdžinice Adis Smailagić, ujedno i nasljednik najčuvanijeg recepta u Banjaluci.

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“Bilo je potrebno uložiti novac u renoviranje, a iskreno i ranije najave gradonačelnika Draška Stanivukovića da će se ovaj prostor kod Eurospleta rušiti, dovele su nas u dilemu. Zašto bi ulagali u prostor iz kojeg bismo se možda morali iseliti”, kaže Smailagić za BL portal.

Ujedno dodaje da je dio zaposlenih prerasporođen u druge roštiljnice “Kod Muje”, ali i da su neki odlučili da ljeto iskoriste za odlazak na sezonu.

Dok Smailagić objašnjava razloge za zatvaranje, u Srpskoj ulici, uz zgradu nekadašnjeg Eurospleta, jedan od radnika skida reklamne natpise i postavlja broj telefona za izdavanje ili prodaju prostora koji je do prije nekoliko dana mirisao na ćumur i ćevape.

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Prostor je, inače, u vlasništvu preduzeća “Stočar”, ali oni o cijenama zakupa ili prodaje ne žele da govore.

Podsjetimo, gradonačelnik Banjaluke u februaru ove godine najavio je rušenje zgrade Eurospleta, kao i drugih montažnih objekata u okolini, ali je ubrzo nakon toga vlasnik zemljišta i objekta Saša Milanović za "BL portal" poručio da do takvog dogovora još nije došlo.