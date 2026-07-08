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Banjalučka policija uputila niz savjeta građanima

Autor:

Stevan Lulić
08.07.2026 11:19

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Banjalučka policija uputila je niz savjeta građanima kako da zaštite svoju imovinu tokom sezone godišnjih domora.

"Kako bi zaštitili svoju imovinu građanima savjetujemo da prije odlaska na put provjere da li su svi prozori i vrata, uključujući i balkonska dobro obezbjeđena, a da ključeve da ne ostavljaju ispod otirača ili u predmetima koji se nalaze ispred vrata. Takođe, bitno je napomenuti da u domovima ne ostavljaju novac, nakit i druge dragocjenosti, a posebno ne na vidnim mjestima, već iste ponesu sa sobom ili povjere na čuvanje", savjetuju iz Policijske uprave Banjaluka i dodaju:

"Savjetujemo građane da u skladu sa mogućnostima, pored glavne brave na ulaznim vratima, ugrade i dodatnu, odnosno pomoćnu bravu, kao i tehničke sisteme zaštite (osvjetljenje objekata sa senzorima pokreta, alarme, video nadzore i sl.), te da zamole komšije ili rodbinu, da vrše obilazak njihovih stambenih jedinica".

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Takođe, jedan od važnijih savjeta je da na društvenim mrežama ne objavljuju fotografije niti slične informacije, koje potvrđuju da su trenutno odsutni van mjesta prebivališta, odnosno da su na godišnjem odmoru.

"U cilju sprečavanja vršenja imovinskih krivičnih djela, Policijska uprava Banjaluka planski i kontinuirano preduzima aktivnosti, što pokazuju i statistički pokazatelji. U prvih šest mjeseci tekuće godine evidentirana su 62 krivična djela Teška krađa, od čega je sedam krivičnih djela u pokušaju. Ukupna rasvijetljenost ovih krivičnih djela je 75 %", podsjećaju iz policije.

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Na kraju, apeluju na građane da se ponašaju odgovorno, preduzmu preventivne mjere i zaštite svoju imovinu, te da u slučaju uočavanja sumnjivih dešavanja, kretanja nepoznatih lica, posebno oko objekata čiji su vlasnici odsutni, pozovu besplatan broj 122 ili uočeno prijave najbližoj policijskoj stanici, a poziv može biti i anoniman.

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Tagovi :

Policija

Banjaluka

imovina

godišnji odmor

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