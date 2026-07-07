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Sjajne vijesti iz Rima: Banjalučki osnovci osvojili čak 17 međunarodnih priznanja

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 21:59

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Сјајне вијести из Рима: Бањалучки основци освојили чак 17 међународних признања
Foto: Ustupljena fotografija

Banjaluka ima nove šampione znanja. Učenici OŠ „Sveti Sava“ vratili su se sa međunarodne STEM olimpijade sa četiri zlatne, dvije srebrne i osam bronzanih medalja, te tri počasna priznanja.

Do ovog uspjeha stigli su kroz izuzetno jaku konkurenciju. U prvom krugu učestvovalo je više od 38.000 učenika iz 153 zemlje, a među samo 700 finalista iz 54 države našlo se i osam učenika iz Banjaluke.

Najsjajnija odličja osvojili su Vuk Vojvodić u kategoriji "Science", te Marijana Bubnjević, Helena Brkić i Elena Stojković u kategoriji DIY. Matija Ćopić osvojio je dvije srebrne medalje, iz "Science" i Matematike. Bronzama su se okitili Goran Obradović (Science i Matematika), Njegoš Stanković (Science), Helena Brkić (Science), Iva Šibarević (Science i Matematika) i Vuk Vojvodić (Matematika), dok su počasna priznanja pripala Eleni Stojković (Science i Matematika) i Heleni Brkić (Matematika).

Ovaj rezultat potvrđuje da se mladi iz Republike Srpske mogu ravnopravno nositi sa najboljim učenicima svijeta.

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Tagovi :

Banjaluka

Matematika

osnovna škola

takmičenje

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