Za banjalučki Aerodrom od Vlade Srpske tri miliona maraka

Banjalučki aerodrom dobio je dodatnih tri miliona maraka. To je obezbijeđeno rebalansom budžeta Republike Srpske za ovu godinu. Tim povećanjem Aerodrom u kasi ukupno ima pet miliona.

Takav rebalans je znak da Vlada Republike Srpske prepoznaje potencijal banjalučkog aerodroma, poručuju iz uprave tog preduzeća. Uvjeravaju i da će sredstva pametno raspodijeliti kako bi riješili finansijske izazove s kojima se suočavaju.

„Ta sredstva će biti značajna podrška za banjalučki Aerodrom i poslovanje banjalučkog aerodroma u tekućoj godini za izmirenje obaveza koje su nagomilane iz prethodnog perioda ali i za dalje za stabilan rad i funkcionisanje aerodroma. Imamo u planu da u narednom periodu nabavimo novo vatrogasno vozilo kako bi smo izbjegli probleme i zavisnost od drugog faktora“, rekla je Valentina Kecman, direktor Aerodroma Banjaluka.

Banjalučki aerodrom je ključni faktor za dalji razvoj lokalne zajednice i turizma, ističe Kecman. Grad Banjaluka to nije prepoznao. Kako kaže, od Grada nikada nisu dobili nijednu konvertibilnu marku, a Grad je od Aerodroma dobio turiste. 200.000 KM odobrenih skupštinskim amandmanom nikada nisu stigle na adresu aerodroma. Na pitanje gdje je novac preusmjeren, odgovora od Grada nema. Na to pitanje odgovor nije htio dati ni Bojan Kresojević koji je donedavno glasno komentarisao rad Aerodroma.

I dok Grad Banjaluka zatvara oči za potrebe Aerodroma Vlada Republike Srpske novim rebalansom obezbijedila je dodatna tri miliona za banjalučki Aerodrom

Vlada će nastaviti da ulaže u banjalučki Aerodrom, uvjerava premijer Srpske. Kaže Savo Minić i da je očigledno za Grad Aerodrom prevelik zalogaj.

„Ne očekujem da nešto rade za aerodrom, da hoće prvo riješiti vodu a mi ćemo rješavati aerodrom i ozbiljne stvari. Oni očigledno nisu za toga“, rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske, Savo Minić.

Dok se problemi gomilaju, u Gradu nijemi. Pitali smo ih i je li u narednom periodu u planu pomoć banjalučkom Aerodromu, ali do zaključenja ovog priloga ni na to pitanje nismo dobili odgovor.