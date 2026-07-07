Čudo je završeno! Argentina je preokrenula i ide dalje

Do 79. minuta Egipat je vodio sa 2:0, a onda je uslijedila magija Gaučosa. Pitali smo ima li čuda, bilo ga je.

Prvo je Kristijan Romer u 79. minutu smanjio rezultat na 2:1 i već tada se osjetio strah u redovima Egipta. Koji minut kasnije, strah je bio opravdan. Lionel Mesi iz šesnaesterca postiže golčinu i izjednačava rezultat!

Lionel Mesi

Kraj i potpuni preokret postavio je Enzo Fernandez u 92. minutu kada glavom matira golmana Egipta i donosi nenormalno slavlje na stadionu i suze Lionela Mesija.

Egipćani su poveli u 15. minutu kada je Jaser Ibrahim odlično ispratio centaršut i udarcem glavom savladao golmana Argentine.

Samo šest minuta kasnije Argentina je dobila ogromnu priliku za izjednačenje. Lionel Mesi je izveo penal, ali je golman Egipta Mostafa Šobeir pročitao njegovu namjeru i odbranio udarac. Mesi je u 31. minutu bio blizu pogotka i iz igre, ali je njegov snažan udarac sa velike udaljenosti završio na stativi.

Lionel Mesi

Argentina je imala više loptu u svom posjedu i stvarala prilike, ali nije uspjevala da pronađe put do mreže. Egipat je, s druge strane, prijetio iz kontranapada.

U 58. minutu Mostafa Ziko je zatresao mrežu nakon dodavanja Mohameda Salaha, ali je pogodak poslije pregleda VAR snimka poništen zbog prekršaja.

Ipak, Ziko je u 67. minutu ponovo kaznio Argentinu. Egipat je izveo sjajan kontranapad, Hajsem Hasan je poslao loptu u sredinu, a Ziko je udarcem iz prve pogodio za 2:0 i doveo Argentinu na korak od ispadanja. Ali onda čudo. Sa tri gola do kraja meča, Gaučosi su okrenuli rezultat i plasirali se u četvrtfinale Mundijala, gdje će igrati protiv bolje iz meča Švajcarska- Kolumbija.