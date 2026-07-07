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Vidovićeva: Planiramo drugo povećanje plata budžetskim korisnicima u ovoj godini

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 20:34

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Зора Видовић
Foto: ATV

Po okončanju 40. posebne sjednice NS RS, poslanici su započeli još jednu posebnu sjednica, na kojoj je set zakona, kojima se predviđa povećanje plata u javnom sektoru.

Tim izmjenama, od prvog avgusta veće plate trebalo bi da dobiju zaposleni u javnim ustanovama u oblasti zdravstva, u javnim službama, zaposleni u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima.

Uvećanje od pet odsto dobiće i zaposleni u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda, u oblasti kulture, pripadnici MUP-a, kao i zaposleni u organima uprave Republike Srpske i u pravosudnim institucijama.

Za te namjene iz budžeta će biti potrebno izdvojiti nešto manje od 48 miliona maraka. U uvodnom obraćanju ministar finansija Zora Vidović naglasila je da je ovo drugo povećanje plata budžetskim korisnicima u ovoj godini.

"Razlog zašto radimo, zbog rasta inflacije koja je u velikoj mjeri narasla u odnosu na januar. Smatramo da ćemo do kraja godine i ako bude rast inflacije, mislimo da neće biti 10 odsto, tako da će ovo povećanje od 10 odsto pokriti u potpunosti inflaciju i da će biti realan rast plata u ovoj godini. Penzije će se povećati i borački dodatak od jula mjeseca, tako da će se od avgusta isplaćivati veći iznosi", navela je Vidovićeva, prenosi RTRS

Sjednica će biti nastavljena sutra u 10 časova.

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Tagovi :

Zora Vidović

povećanje plata

Republika Srpska

budžet

finansijska podrška

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