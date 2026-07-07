Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da se aktivno i permanentno radi na zapošljavanju d‌jece poginulih boraca, te da će biti prozvani rukovodioci javnih preduzeća, ustanova i institucija koji ih ne zaposle.

Minić je pohvalio Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u kome je zaposleno mnogo d‌jece poginulih boraca.

"Tamo je zaposleno više od 1.000 d‌jece poginulih boraca i oni imaju prioritet pri zapošljavanju u toj instituciji. Svaki dan na tom planu zovemo sve javne institucije, ustanove i preduzeća. Oni koji neće po tome da postupe biće javno prozvani i kažnjeni dok pomenuti i kompleksan proces ne završimo", rekao je Minić tokom skupštinske rasprave o Deklaraciji o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH.

On je upitao gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića - koliko je d‌jece poginulih boraca zaposlio?

Minić je rekao da se aktivno i putem institucija štiti i imovina Srpske.

"Ranije sam bio ministar poljoprivrede Srpske i mogu da kažem da su sve naše šume uknjižene na Srpsku", naglasio je Minić i dodao da to isto rade i druge republičke institucije, poput Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Minić je rekao da niko ne treba da stranački "boji" Boračku organizaciju Republike Srpske, jer je s njenim ljudima pokrenuta masa pozitivnih stvari na planu sistemskog rješavanja problema boračkih kategorija.

On je opozicionim poslanicima poručio da uvijek imaju u vidu da je lider SNSD-a Milorad Dodik za predsjednika Srpske izabran stotinama hiljada glasova.

"Ako vi Dodika u tom pogledu ne priznajete suštinski, znači da se slažete sa onim što je radio Kristijan Šmit kada je izmijenio Krivični zakon BiH, a što je dovelo do smjene legitimno i legalno izabranog predsjednika Srpske, iako je samo radio svoj posao", istakao je Minić i zaključio da je za njega u tom smislu Dodik i dalje predsjednik, prenosi Srna