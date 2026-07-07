Od ebole preminulo 521 lice, zaraženo 1.624

Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo porastao je na 1.624, uključujući 521 smrtni slučaj, pokazuju podaci koje je objavila Vlada.

Epidemija ebole počela je 15. maja na istoku Konga. Slučajevi zaraze i smrtni ishodi zabilježeni su i u susjednoj Ugandi.

Svjetska zdravstvena organizacija opisuje bolest izazvanu virusom ebole kao teško, često smrtonosno oboljenje kod ljudi, sa prosječnom stopom smrtnosti od oko 32,2 odsto, prenosi Srna