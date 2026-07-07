Od ebole preminulo 521 lice, zaraženo 1.624

Autor:ATV redakcija
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Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo porastao je na 1.624, uključujući 521 smrtni slučaj, pokazuju podaci koje je objavila Vlada.
Epidemija ebole počela je 15. maja na istoku Konga. Slučajevi zaraze i smrtni ishodi zabilježeni su i u susjednoj Ugandi.
Svjetska zdravstvena organizacija opisuje bolest izazvanu virusom ebole kao teško, često smrtonosno oboljenje kod ljudi, sa prosječnom stopom smrtnosti od oko 32,2 odsto, prenosi Srna
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