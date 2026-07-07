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Od ebole preminulo 521 lice, zaraženo 1.624

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ATV redakcija
07.07.2026 21:07

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Радници Црвеног крста носе тијело особе која је умрла од еболе у ​​ковчег у здравственом центру у Рвампари, Конго, у сриједу, 20. маја 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Moses Sawasawa

Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo porastao je na 1.624, uključujući 521 smrtni slučaj, pokazuju podaci koje je objavila Vlada.

Epidemija ebole počela je 15. maja na istoku Konga. Slučajevi zaraze i smrtni ishodi zabilježeni su i u susjednoj Ugandi.

Svjetska zdravstvena organizacija opisuje bolest izazvanu virusom ebole kao teško, često smrtonosno oboljenje kod ljudi, sa prosječnom stopom smrtnosti od oko 32,2 odsto, prenosi Srna

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Tagovi :

DR Kongo

Ebola virus

zaraza

karantin

SZO

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