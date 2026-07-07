Udar duboko u Sibiru: Stala najveća rafinerija u Rusiji, prijeti nova nestašica goriva

Autor:ATV redakcija
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Najveća ruska rafinerija nafte u Omsku obustavila je rad nakon ukrajinskog napada dronovima, a oštećenja ključnih postrojenja mogla bi dodatno pogoršati nestašicu goriva u Rusiji.
Ruska rafinerija nafte u Omsku, najveća u zemlji, obustavila je rad nakon ukrajinskog napada dronovima, potvrdila su za Rojters dva izvora iz naftne industrije.
Jučerašnji napad na rafineriju duboko u Sibiru jedan je od ukrajinskih udara najvećeg dometa od početka rata, koji je sada već ušao u petu godinu. Obustava rada rafinerije, najvećeg proizvođača benzina u Rusiji, mogla bi dodatno pogoršati nestašicu goriva u zemlji.
"Objekti rafinerije nafte u Omsku oštećeni su u jučerašnjem napadu. Niko od zaposlenih nije povrijeđen“, saopštio je Anatolij Serišev, izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina za Sibir.
„Trenutno se procjenjuje obim štete, a nadležne službe organizovale su radove na obnovi“, dodao je Serišev, ne navodeći kako je napad uticao na rad rafinerije.
Prema riječima izvora, u napadu se zapalila i oštećena je destilaciona jedinica za preradu sirove nafte CDU-10, koja čini oko 38 odsto proizvodnih kapaciteta rafinerije i može preraditi oko 24.580 tona nafte dnevno.
Prema podacima Sanktpeterburške međunarodne robne berze, rafinerija u Omsku danas je obustavila prodaju benzina i dizela na toj berzi.
Izvori navode da je zaustavljen i rad druge primarne prerađivačke jedinice, CDU-11, koja čini oko 37 odsto kapaciteta rafinerije i može preraditi oko 24.000 tona nafte dnevno.
Iako ta jedinica nije direktno pogođena, oštećeni su dijelovi mrežne infrastrukture ključni za njen rad, tvrde izvori. Dodaju da bi CDU-11, koja je puštena u rad 2023. godine, mogla ponovo početi s radom u skorije vrijeme.
Rafinerija u Omsku ima i dvije primarne prerađivačke jedinice, CDU-7 i CDU-8, koje trenutno nisu u pogonu, a svaka ima kapacitet prerade od 10.000 tona dnevno. Teoretski, rafinerija bi ih mogla ponovo aktivirati.
Prema podacima iz industrijskih izvora, rafinerija u Omsku tokom 2024. godine preradila je 22 miliona tona nafte, odnosno oko 440.000 barela dnevno, pri čemu je proizvela pet miliona tona benzina i osam miliona tona dizel goriva.
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