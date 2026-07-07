Turska će dobiti F-35?

Američki predsjednik Donald Tramp na početku sastanka s turskim predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoganom na samitu NATO rekao da će ukinuti sankcije Turskoj i donijeti odluku o potencijalnoj prodaji F-35 Ankari.

"Ukinućemo sankcije", rekao je Tramp novinarima kada su ga pitali o mjerama nametnutim Zakonom o suprotstavljanju američkim protivnicima putem sankcija.

Godine 2020. Vašington je uveo sankcije CAATSA Turskoj zbog nabave ruskih sistema protivvazdušne odbrane S-400. Takođe je isključio Ankaru iz programa borbenih aviona F-35, potez koji je Turska nazvala nepravednim i nezakonitim.

Očekivalo se da će Tramp podržati potencijalnu prodaju F-35 tokom posjete Ankari, rekla su u utorak dva izvora upoznata s tim pitanjem, čak i dok pravne i kongresne prepreke još nisu u potpunosti riješene. "To je odluka koju ćemo donijeti", rekao je Tramp.