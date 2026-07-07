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Tramp: Vašington će ukinuti sankcije Turskoj

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 16:19

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Предсједник САД Доналд Трамп састао се са предсједником Египта Абделом Фатахом ел Сисијем на маргинама самита Г7, у сриједу, 17. јуна 2026. године, у Евијан ле Бену, у Француској.
Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson/Tanjug

Vašington će ukinuti sankcije Turskoj uvedene na osnovu Zakona o suprotstavljanju američkim protivnicima putem sankcija, izjavio je predsjednik SAD Donald Tramp.

"Mogu da kažem da ćemo ukinuti sankcije. Ne želimo da uvodimo sankcije prijateljima. To je veoma jednostavno", rekao je Tramp tokom sastanka sa turskim predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoganom.

Tramp je zahvalio Erdoganu na diplomatskom angažovanju u rješavanju ukrajinskog i iranskog sukoba, te izrazio nadu da će se ti sukobi uskoro riješiti.

"Mislim da ćemo riješiti /ukrajinski sukob/, nadam se uskoro. Predsjednik Erdogan nam pomaže da to riješimo, kao što nam pomaže i kada je riječ o Iranu", rekao je Tramp.

Američki predsjednik je naglasio da SAD nisu obavezne da plaćaju evropsku bezbjednost, dodajući da bi se sve američke trupe mogle povući iz Evrope.

On je ponovio da bi Grenland trebalo da bude pod kontrolom SAD, a ne Danske, prenosi Srna

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Tagovi :

Donald Tramp

Vašington

Američke sankcije

Turska

Redžep Tajip Erdogan

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