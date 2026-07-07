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Žestok sukob paragvajske političarke i Mbapea: Budi oprezan, već smo strpali Ronaldinja u zatvor

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ATV redakcija
07.07.2026 16:58

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Жесток сукоб парагвајске политичарке и Мбапеа: Буди опрезан, већ смо стрпали Роналдиња у затвор
Foto: Tanjug / AP / Jorge Saenz

Paragvajsku političku scenu i svjetsku fudbalsku javnost potresli su oštar verbalni sukob između senatorke Seleste Amarilje i francuskog reprezentativca Kilijana Mbapea.

Tenzije su eskalirale nakon što je Amarilja uputila rasističke uvrede Mbapeu nakon eliminacije Paragvaja od Francuske u osmini finala Svjetskog prvenstva.

Senatorka ga je tom prilikom nazvala kolonizovanim Kameruncem koji se pretvara da je Francuz, usput ismijavajući njegovu inteligenciju.

Francuski napadač nije ostao dužan te je njen istup ocijenio kao prezriv i nedostojan pozicije koju obavlja u društvu.

Nakon njegovog oštrog odgovora, paragvajska političarka je dodatno zaoštrila retoriku i javno zaprijetila sudskom tužbom.

Ona je u svojoj zvaničnoj objavi poslala direktno upozorenje zvijezdi Real Madrida, podsjećajući ga na ranije pravne postupke u svojoj zemlji.

„Poručila bih mu da bude oprezan s Paragvajcima jer mi smo već zatvorili Ronaldinja zbog korupcije. Ne potcjenjuj me, mogu te izvesti pred sud“, bila je njena poruka koja je odjeknula u javnosti, prenosi Kliks.

Pored prijetnji pravnim postupkom, Amarilja sada ultimativno zahtijeva službeno izvinjenje od fudbalera, optužujući ga ujedno i za navodno nasilje nad ženama.

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Tagovi :

Paragvaj

Svjetsko prvenstvo 2026

Kilijan Embape

Ronaldinjo

Selest Amarilja

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