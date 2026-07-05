Francuzi u četvrtfinalu Mundijala: Mbape iz penala srušio Paragvaj

Fudbalska reprezentacija Francuske plasirala se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva, nakon što je u Filadelfiji savladala Paragvaj rezultatom 1:0.

Jedini gol postigao je Kilijan Mbape u 70. minutu iz VAR penala poslije prekršaja nad Desireom Dueom, koji je samo devet minuta ranije zamijenio Bredlija Barkolu. Mbape se na vrhu liste strijelaca ponovo izjednačio sa Lionelom Mesijem sa po sedam golova, dok na vječnoj listi Argentinac ima jedan više (20:19).

Francuska će u četvrtfinalu, 9. jula u Bostonu, igrati protiv Maroka, prenosi Tanjug.