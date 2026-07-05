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Francuzi u četvrtfinalu Mundijala: Mbape iz penala srušio Paragvaj

Autor:

ATV redakcija
05.07.2026 07:55

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Француски репрезентативац Килијан Мбапе након утакмице осмине финала Светског првенства у фудбалу између Парагваја и Француске у Филаделфији.
Foto: Tanjug/AP Photo/Matt Rourke

Fudbalska reprezentacija Francuske plasirala se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva, nakon što je u Filadelfiji savladala Paragvaj rezultatom 1:0.

Jedini gol postigao je Kilijan Mbape u 70. minutu iz VAR penala poslije prekršaja nad Desireom Dueom, koji je samo devet minuta ranije zamijenio Bredlija Barkolu. Mbape se na vrhu liste strijelaca ponovo izjednačio sa Lionelom Mesijem sa po sedam golova, dok na vječnoj listi Argentinac ima jedan više (20:19).

Francuska će u četvrtfinalu, 9. jula u Bostonu, igrati protiv Maroka, prenosi Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Svjetsko prvenstvo u fudbalu

Fudbalska reprezentacija Francuske

Kilijan Mbape

Mundijal 2026

Svjetsko prvenstvo 2026

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