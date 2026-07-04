Argentina preživjela dramu protiv Zelenortskih Ostrva: Mesi ispisao istoriju

Fudbalska reprezentacija Argentine plasirala se u osminu finala Svjetskog prvenstva pošto je, poslije drame, produžetaka i spektakla, savladala Zelenortska Ostrva sa 3:2!

Meč odigran u Majamiju je donio jednu od najluđih utakmica turnira, a ujedno je označio i kraj za nevjerovatnog Vozinju i njegove saigrače, koji su priredili navijačima jednu od najljepših fudbalskih priča na Mundijalu.

Lionel Mesi je još jednom bio u centru pažnje, postigao je gol i upisao asistenciju, ali je Argentina morala da se ozbiljno pomuči kako bi izbegla veliku bruku protiv borbenog i inspirisanog autsajdera.

Argentina je od starta meča imala inicijativu, dok su Zelenortska Ostrva strpljivo čekala priliku iz kontri. Prvi ozbiljniji udarac viđen je u 16. minutu kada je Mesi iz dobre pozicije šutirao pored gola, ali je već tada bilo jasno da će odbrana rivala imati mnogo posla.

U 19. minutu prvi put se istakao golman Zelenortskih Ostrva, Vozinja koji je sjajnom intervencijom zaustavio Mesijev slobodan udarac i najavio meč života.

Argentina je ipak povela u 29. minutu. Mesi je pogodio za 1:0 i tako upisao svoj 20. gol na Svjetskim prvenstvima u 30 utakmica, uz ukupno 124 gola u dresu reprezentacije. Djelovalo je da "gaučosi" kontrolišu utakmicu, ali Zelenortska Ostrva nisu planirala da se predaju.

Do kraja prvog dela viđena je potpuna dominacija Argentine, ali bez novog gola, dok su gosti disciplinovano čekali svoju šansu.

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U 61. minutu usledio je šok. Deroj Duarte je iskoristio grešku u odbrani i pogodio za 1:1, i tako potpuno vratio Zelenortska Ostrva u meč i uneo nervozu u redove favorita.

Sredinom drugog poluvremena uslijedio je pravi festival prilika, ali je Vozinja potpuno zaključao svoj gol. U 63. minutu zaustavio je stopostotnu šansu Mesija, a u 71. minutu ponovo je briljirao posle Mesijevog slobodnog udarca, i tako održao svoj tim u životu.

Argentina je do kraja regularnog djela potpuno opsjedala gol rivala, ali nije uspela da slomi otpor, pa je meč otišao u produžetke.

U produžecima je viđen potpuni spektakl.

U 95. minutu Lisandro Martinez je nakon Mesijevog kornera pogodio za 2:1 i činilo se da Argentina konačno lomi meč.

Međutim, u 105. minutu usledio je novi šok . Sidni Lopes Kabral je fenomenalnim golom sa leve strane donio 2:2 i pokrenuo euforiju Zelenortskih Ostrva.

Argentina je ponovo krenula svim silama u napad, a pritisak je nagrađen u 111. minutu kada je Romero poslije Mesijeve asistencije pogodio za 3:2.

Zelenortska Ostrva su do samog kraja imala šansu da izbore penale, ali je u 117. minutu Emilijano Martinez spektakularnom odbranom sačuvao pobjedu Argentine i praktično riješio pitanje plasmana.

Meč je završen rezultatom 3:2, a Argentina je prošla dalje uz ogromnu dozu sreće i uz ozbiljno upozorenje pred nastavak turnira u kojem ih čeka duel protiv Egipta. Zelenortska Ostrva su, uprkos porazu, ostavila ogroman utisak i bila na korak od jedne od najvećih senzacija Svjetskog prvenstva, prenosi Telegraf.