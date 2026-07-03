Pun Trg Krajine: Banjaluka u znaku velikana iz Platonove

Banjalučki Borac napunio je večeras Trg Krajine u najvećem gradu Srpske povodom obilježavanja 100 godina postojanja Velikana iz Platonove.

Obilježavanje se održava pod sloganom "Naš klub, naš grad".

Na Trgu Krajine predstavljen je tim Fudbalskog kluba Borac, a nakon koncerta očekuju se velika bakljada i vatromet u ponoć.

"Pred nama je nova sezona i novi izazovi, a naš zadatak je da svim Banjalučanima damo nove razloge za slavljem. Neka nama živi Borac za sva vremena", rekao je Zvjezdan Misimović, predsjednik FK Borac.

Uz ovakvu podršku, kakva je večeras na Trgu Krajine, nema sumnje da će igrači poletjeti u nove uspjehe i donijeti nove radosti gradu na Vrbasu.