Logo

Pun Trg Krajine: Banjaluka u znaku velikana iz Platonove

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 21:17

Komentari:

3
Обиљежавање 100 година Борца
Foto: ATV / Branko Jović

Banjalučki Borac napunio je večeras Trg Krajine u najvećem gradu Srpske povodom obilježavanja 100 godina postojanja Velikana iz Platonove.

Obilježavanje se održava pod sloganom "Naš klub, naš grad".

Na Trgu Krajine predstavljen je tim Fudbalskog kluba Borac, a nakon koncerta očekuju se velika bakljada i vatromet u ponoć.

"Pred nama je nova sezona i novi izazovi, a naš zadatak je da svim Banjalučanima damo nove razloge za slavljem. Neka nama živi Borac za sva vremena", rekao je Zvjezdan Misimović, predsjednik FK Borac.

Uz ovakvu podršku, kakva je večeras na Trgu Krajine, nema sumnje da će igrači poletjeti u nove uspjehe i donijeti nove radosti gradu na Vrbasu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

FK Borac

100 godina Borca

Banjaluka

Komentari (3)

Više iz rubrike

Фудбалери Слоге

Fudbal

Sloga počela pripreme: Ognjenović preuzeo kormilo, stiglo sedam Španaca

2 h

0
Лопта Трионда

Fudbal

Kako funkcioniše senzor u lopti koji je Hrvatsku izbacio sa Mundijala

6 h

0
Испали од Парагваја: Нагелсман више није селектор Њемачке

Fudbal

Ispali od Paragvaja: Nagelsman više nije selektor Njemačke

11 h

0
Утакмица БиХ-САД најгледанији ТВ пренос у историји фудбала у Америци

Fudbal

Utakmica BiH-SAD najgledaniji TV prenos u istoriji fudbala u Americi

12 h

0

  • Najnovije

22

39

Potvrđeno iz Kremlja: Ruske snage zauzele ključno ukrajinsko utvrđenje

22

36

Užas na beogradskom groblju: Oskrnavljeno 35 grobnica

22

21

Dijete povrijeđeno u tržnom centru u Sarajevu: Vrata lifta mu zahvatila prste?

22

20

Slučaj iz komšiluka: Muža izmasakrirala sjekirom i izbjegla zatvor

22

12

Palata Republike večeras u bojama američke zastave

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima