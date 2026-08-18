Danas je Sveti Evsignije: Ujutro izgovorite molitvu, u ponoć uradite ovo!

Autor:ATV redakcija
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Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas slave Svetog mučenika Evsignija.
Sveti Evsignije rodio se u Antiohiji i služio je u vojsci tokom carevanja Dioklecijana, Maksimijana Hlora, Konstantina Velikog i njegovih sinova. Prisustvovao je stradanju Svetog mučenika Vasiliska u vrijeme Maksimijana i opisao je to stradanje.
Sveti sveštenomučenik Evsignije bio je vojnik koji je u vojsci proveo punih 60 godina. U vrijeme sinova Konstantinovih povukao se iz vojne službe i preselio u Antiohiju, svoj rodni grad. Tu je provodio bogougodni život u postu, molitvi i dobrim djelima.
U vrijeme Julijana Odstupnika dva zavađena čovjeka na ulici su ga uzela za sudiju. On je presudio pravedno, ali se druga strana naljuti, ode caru i optuži Evsignija kao hrišćanina. Car pozva Evsignija na sud, no on izobliči cara strašno za odstupništvo od vjere i ukori ga svijetlim primjerom velikog Konstantina. Ogorčeni Julijan naredi te mu glavu odsjekoše. Postrada Evsignije u dubokoj starosti 362. godine i preseli se u carstvo nebesko.
Svetog mučenika Evsignija pravoslavni vjernici poštuju kao svetitelja koji je stradao zarad istine, pravde i ljubavi prema Hristu. Zbog toga je običaj na današnji dan da vjernici upale svijeću, pokaju se za svaki svjesno i nesvjesno počinjen grijeh, izgovore molitvu Svetom mučeniku Evsigniju, a tačno u ponoć pogledaju u nebo i zamisle želju.
"Mučenik tvoj Gospode, Evsignije, u stradanju svome je primio nepropadljivi vijenac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobijedi, a razori i nemoćnu drskost demona: Njegovim molitvama spasi duše naše."
(Kurir)
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