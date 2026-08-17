Hitna akcija: Trudnica iz Trebinja helikopterom prevezena u Banjaluku

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Foto: MUP Republike Srpske

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske izvršili su vazdušni medicinski transport trudnice iz Trebinja u Banjaluku, danas 17. avgusta.

Trudnica je potom upućena na dalje medicinsko zbrinjavanje u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske. Kako je navedeno u saopštenju, vazdušni medicinski transport uspješno je izvršen, a trudnica je prevezena iz Trebinja do Banjaluke radi nastavka medicinskog zbrinjavanja. (Nezavisne )

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