Hitna akcija: Trudnica iz Trebinja helikopterom prevezena u Banjaluku

Autor:ATV redakcija
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Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske izvršili su vazdušni medicinski transport trudnice iz Trebinja u Banjaluku, danas 17. avgusta.
Trudnica je potom upućena na dalje medicinsko zbrinjavanje u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske.
Kako je navedeno u saopštenju, vazdušni medicinski transport uspješno je izvršen, a trudnica je prevezena iz Trebinja do Banjaluke radi nastavka medicinskog zbrinjavanja.
(Nezavisne )
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