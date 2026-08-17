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Hitna akcija: Trudnica iz Trebinja helikopterom prevezena u Banjaluku

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 21:25

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МУП-а Републике Српске транспортovali 42-годишњег мушкарца, који је из УКЦ-а у Бањалуци упућен на хитно лијечење у ВМА у Београду ради извођења тромбектомије.
Foto: MUP Republike Srpske

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske izvršili su vazdušni medicinski transport trudnice iz Trebinja u Banjaluku, danas 17. avgusta.

Trudnica je potom upućena na dalje medicinsko zbrinjavanje u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske.

Kako je navedeno u saopštenju, vazdušni medicinski transport uspješno je izvršen, a trudnica je prevezena iz Trebinja do Banjaluke radi nastavka medicinskog zbrinjavanja.

(Nezavisne )

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Banjaluka

Trebinje

trudnica

UKC Republike Srpske

MUP Republike Srpske

Uprava za vazduhoplovstvo

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