Logo

Teslićki navijači pokrenuli humanitarnu akciju za porodicu Nikolić

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

Biljana Stokić
17.08.2026 19:50

Komentari:

0
Породица Николић Теслић
Foto: ATV

Bolest je došla kada je Željko bio mladić u punoj snazi. Ugasila je momačke snove. Od tada su prošle tri decenije. A iz godine u godinu multipla skleroza je sve više uzimala maha. Željko se danas jedva kreće.

"Ja sam sebi napravio rukohvate da se mogu držati da ja mogu doći od kreveta do toaleta. I to je moje sve hodanje. Živi kako se može i kako se mora. Da je dobro, nije, ali hvala Bogu, ne volim kukati. Dobro je", rekao je Željko Nikolić Vlajići, Teslić.

Živi sa sestrom. A sestra je za brata žrtvovala sve. Kada je iškolovala sinove, napustila je posao i potpuno se posvetila bolesnom bratu.

"Ne pada mi teško. Nije teško za brata ništa? Ne. Za sve sam mu desna ruka. Može se sam istuširati, ali okupati ne može", rekao je Petra Peno Vlajići, Teslić.

A od Kola srpskih sestara za porodicu Nikolić saznali su i teslićki navijači. Pokucali su na njihova vrata. I zato će „Lidersi“ ove godine humanitarni turnir u basketu „Vladimir Vuković“ posvetiti porodici Nikolić. Novac će prikupljati od kotizacija na turniru, ali i kroz donacije sugrađana.

"Pozivam sve sugrađane, sve navijače, sve ljubitelje sporta da uveličaju ovaj događaj tako da ovo bude jedan od većih turnira koje smo do sada održali", rekao je Igor Ivanović Navijačka grupa „Leaders“, Teslić.

Ovo je sedmi humanitarni turnir teslićkih navijača. Tradicionalno, svakog ljeta, pomažu jednoj porodici. Ove godine humanitarni turnir igra se 23. avgusta na poligonu srednjoškolskog centra u Tesliću.

Донација за породицу Николић
Donacija za porodicu Nikolić

__________________________________________________

Uplate na žiro račun za fizička i pravna lica :

Primalac : U.N. Liders Teslić

Tekući račun : 5621508216625689 NLB

Svrha doznake : Donacija za Porodicu Nikolić

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Teslić

Navijači

Humanitarna akcija za porodicu Nikolić

Komentari (0)

Više iz rubrike

Ватрогасац је припадник Ватрогасног удружења који има за циљ гашење или контролисање ватре и ватрених стихија, као и заштиту и спасавање лица и имовине за време елементарних непогода и природних катастрофа.

Društvo

Požara sve više - Srpskoj nedostaje vatrogasaca

3 h

0
Командант Професионалне територијално ватрогасно-спасилачке бригаде Мирослав Малинић

Društvo

Požar ne čeka, ljudski faktor najveći uzročnik

3 h

0
Забрана уласка у угоститељске објекте млађима од 23 године

Društvo

Zreo za vojsku nije za kafanu: Banjalučki kafići ograničavaju ulazak za mlađe od 23

4 h

5
Хеликоптер гаси ватру

Društvo

Helikopter Oružanih snaga gasi požar kod Bihaća

4 h

0

  • Najnovije

22

42

Zašto Srbi i danas traže savjet od Svetog Evsignija: Pouka koju ne smijete ignorisati pred Preobraženje

22

42

Iz Bijeljine do Rusije, pa do daleke Kine - mladi David Simeunović ostvaruje svoje snove

22

21

U Pekingu svjetske igre humanoidnih robota: Takmičenje u 51 disciplini

22

18

"Trampova prijetnja carinom od 100 odsto na britansku robu nije blef"

22

01

Zbog videa o požarima tražili bojkot njenih saradnji: Influenserka se oglasila

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima