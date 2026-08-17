Teslićki navijači pokrenuli humanitarnu akciju za porodicu Nikolić

Bolest je došla kada je Željko bio mladić u punoj snazi. Ugasila je momačke snove. Od tada su prošle tri decenije. A iz godine u godinu multipla skleroza je sve više uzimala maha. Željko se danas jedva kreće.

"Ja sam sebi napravio rukohvate da se mogu držati da ja mogu doći od kreveta do toaleta. I to je moje sve hodanje. Živi kako se može i kako se mora. Da je dobro, nije, ali hvala Bogu, ne volim kukati. Dobro je", rekao je Željko Nikolić Vlajići, Teslić.

Živi sa sestrom. A sestra je za brata žrtvovala sve. Kada je iškolovala sinove, napustila je posao i potpuno se posvetila bolesnom bratu.

"Ne pada mi teško. Nije teško za brata ništa? Ne. Za sve sam mu desna ruka. Može se sam istuširati, ali okupati ne može", rekao je Petra Peno Vlajići, Teslić.

A od Kola srpskih sestara za porodicu Nikolić saznali su i teslićki navijači. Pokucali su na njihova vrata. I zato će „Lidersi“ ove godine humanitarni turnir u basketu „Vladimir Vuković“ posvetiti porodici Nikolić. Novac će prikupljati od kotizacija na turniru, ali i kroz donacije sugrađana.

"Pozivam sve sugrađane, sve navijače, sve ljubitelje sporta da uveličaju ovaj događaj tako da ovo bude jedan od većih turnira koje smo do sada održali", rekao je Igor Ivanović Navijačka grupa „Leaders“, Teslić.

Ovo je sedmi humanitarni turnir teslićkih navijača. Tradicionalno, svakog ljeta, pomažu jednoj porodici. Ove godine humanitarni turnir igra se 23. avgusta na poligonu srednjoškolskog centra u Tesliću.

Donacija za porodicu Nikolić

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Uplate na žiro račun za fizička i pravna lica :

Primalac : U.N. Liders Teslić

Tekući račun : 5621508216625689 NLB

Svrha doznake : Donacija za Porodicu Nikolić