Helikopter Oružanih snaga gasi požar kod Bihaća

Helikopter Oružanih snaga BiH upućen je danas poslijepodne na gašenja požara na planini Plješevici kod Bihaća, saopšteno je iz Ministarstva odbrane u Savjetu ministara.

Gašenje požara na Plješevici, u neposrednoj blizi granice BiH i Hrvatske, otežano je zbog nepristupačnog i minski sumnjivog područja.

Na poziv lokalnih struktura vlasti, Predsjedništvo BiH odobrilo je upotrebu helikoptera Oružanih snaga radi gašenje požara iz vazduha.

U saopštenju se podsjeća da je helikopter Oružanih snaga i danas gasio požar u rejonu Bosanskog Grahova.

Helikopter s posadom i cisterna s gorivom iz Prvog helikopterskog skvadrona Brigade vazdušnih snaga i protuvazdušne odbrane Oružanih snaga upućeni su iz Banjaluke u ovu ugroženu opštinu u ranim jutarnjim časovima.

Tokom dva sata izbačeno je šest tona vode.