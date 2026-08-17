Helikopter Oružanih snaga gasi požar kod Bihaća

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Helikopter Oružanih snaga BiH upućen je danas poslijepodne na gašenja požara na planini Plješevici kod Bihaća, saopšteno je iz Ministarstva odbrane u Savjetu ministara.
Gašenje požara na Plješevici, u neposrednoj blizi granice BiH i Hrvatske, otežano je zbog nepristupačnog i minski sumnjivog područja.
Na poziv lokalnih struktura vlasti, Predsjedništvo BiH odobrilo je upotrebu helikoptera Oružanih snaga radi gašenje požara iz vazduha.
U saopštenju se podsjeća da je helikopter Oružanih snaga i danas gasio požar u rejonu Bosanskog Grahova.
Helikopter s posadom i cisterna s gorivom iz Prvog helikopterskog skvadrona Brigade vazdušnih snaga i protuvazdušne odbrane Oružanih snaga upućeni su iz Banjaluke u ovu ugroženu opštinu u ranim jutarnjim časovima.
Tokom dva sata izbačeno je šest tona vode.
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