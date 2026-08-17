Vozilo Civilne zaštite izvučeno iz Drine

Danas, nešto prije 14.00 časova, službeno vozilo Civilne zaštite Grada Zvornika, koje je bilo parkirano u blizini obale, završilo je u rijeci Drini.

U trenutku događaja u vozilu nije bilo lica, te, na sreću, nije bilo povrijeđenih.

Na vozilu je pričinjena materijalna šteta, a ono je u međuvremenu izvučeno iz rijeke.

Nadležne službe utvrdiće sve okolnosti koje su dovele do ovog događaja.

(RTRS)