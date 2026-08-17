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Vozilo Civilne zaštite izvučeno iz Drine

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 17:32

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Возило Цивилне заштите извучено из Дрине
Foto: RTRS

Danas, nešto prije 14.00 časova, službeno vozilo Civilne zaštite Grada Zvornika, koje je bilo parkirano u blizini obale, završilo je u rijeci Drini.

U trenutku događaja u vozilu nije bilo lica, te, na sreću, nije bilo povrijeđenih.

Na vozilu je pričinjena materijalna šteta, a ono je u međuvremenu izvučeno iz rijeke.

Nadležne službe utvrdiće sve okolnosti koje su dovele do ovog događaja.

(RTRS)

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Tagovi :

Civilna zaštita Zvornik

vozilo

Zvornik

Drina

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