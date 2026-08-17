Malo društvo velikog srca: Djeca praveći narukvice prikupila novac za „Vedar osmijeh"

U moru velikih i plemenitih donacija, jedna je posebno dirnula članove Udruženja roditelja i prijatelja djece sa poteškoćama u razvoju „Vedar osmijeh“ iz Bileće.

Kako su naveli u objavi na svom Instagram profilu, riječ je o „malom društvu iz parka“, grupi djece koja su danima pravila narukvice, a potom ih predveče nudila šetačima.

Djeca nisu željela da se posebno ističe bilo čije ime, već su sav novac koji su zajedno prikupili odlučili da poklone svojim drugarima iz Udruženja „Vedar osmijeh“.

Njihova želja bila je da pomognu kako bi se što prije završilo uređenje prostorija i da udruženje što prije počne sa radom.

Iz Udruženja poručili su da ova donacija nije samo finansijska pomoć, već i lekcija o dobroti, zajedništvu i tome koliko veliko srce može stati u male ruke.

„Dragi naši mali prijatelji, od srca vam hvala! Hvala vam što ste svoje vrijeme, trud i dječiju kreativnost pretvorili u nešto tako veliko i vrijedno“, naveli su iz udruženja.

Dodali su da će ovu donaciju čuvati kao podsjetnik da dobrota ne zavisi od godina, već od veličine srca.

„Hvala vam, malo društvo iz parka, što ste nam pokazali kako se čini veliko djelo“, poručili su iz Udruženja „Vedar osmijeh“.