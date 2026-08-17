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Stiže dugo čekano osvježenje: Evo gdje večeras kreću pljuskovi i grad

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 14:23

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киша невријеме лоше вријеме падавине
Foto: ATV

BiH će, prema raspoloživim prognozama, večeras i sutra zahvatiti padavine.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda saopštili su da će frontalni poremećaj zahvatiti čitav prostor BiH.

Ipak, najviše padavina prognozira se u sjevernim područjima.

„Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 13 i 19, u Hercegovini do 21 stepen. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu zemlje do 33 stepena“, prognoza je FHMZ.

Poznati meteorolog Nedim Sladić na društvenim mrežama je objavio da je danas je 21. dan u nizu, u kojem temperatura vazduha u Sarajevu prelazi 30 stepeni.

„Odnosno, granicu tzv. vrelog dana. Tri pune sedmice. Niz će se prekinuti sutra“, objavio je Sladić i dodao:

„Oslabljeni hladni front donosi padavine u vidu pljuskova kiše i pojačanog sjevernog vjetra večeras sjeveru naše zemlje, a u noći na utorak i ostatku Bosne. Međutim, količinski se ne očekuju veće padavine. Dijelovi Hercegovine i dalje neće dobiti padavine vrijedne pomena“, piše Sladić.

Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda saopštili su da će u Srpskoj danas poslije podne i uveče biti nestabilno, uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Pri jačim pljuskovima moguće su i nepogode, grad i jak vjetar.

U utorak osvježenje uz prolaznu kišu. Maksimalna temperatura od 25 do 31, u višim pred‌jelima oko 21 stepen.

"Od 19. do 22. avgusta ponovo sve toplije, uz maksimalnu temperaturu od 33 do 38, u višim pred‌jelima oko 28 stepeni. Prema trenutnim prognozama, novo osvježenje se očekuje oko 22. avgusta", saopštili su iz RHMZ.

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