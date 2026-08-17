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Minić: Više faktora utiče na ostanak stanovništva i formiranje porodica

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 14:01

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Саво Минић
Foto: ATV / Branko Jović

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da pronatalitetnu politiku nije moguće svesti na jednu mjeru, već da bi razvoj, veća zaposlenost, rast BDP-a i ulaganja trebalo da doprinesu stvaranju boljih uslova za ostanak stanovništva i formiranje porodica.

Minić je naveo da su demografske brojke negativne još od 2002, a da na broj stanovnika utiču i migracije, te da Vlada kroz različite mjere pokušava stvoriti bolje uslove za ostanak ljudi i formiranje porodica uz materinski dodatak, podršku porodicama sa četvoro i više d‌jece, kao i mjere koje provode ministarstva.

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On je dodao da rast prihoda i ulaganja u infrastrukturu mogu doprinijeti stvaranju povoljnijeg ambijenta za porodice, ali je ukazao da ekonomski uslovi nisu jedini razlog zbog kojeg se mladi odlučuju za manji broj d‌jece ili odlazak iz zemlje.

Raditi i na promjeni svijesti

"Sigurno da to nije samo putna infrastruktura", rekao je Minić i dodao da treba raditi i na promjeni svijesti i kulture življenja.

Ocijenio je da su se promijenili stavovi novih generacija prema porodici i roditeljstvu, navodeći da se danas mnogo više pažnje posvećuje materijalnim uslovima života d‌jece.

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"Malo smo i mi doprinijeli tome i mislim da na tome svi moramo raditi", rekao je Minić.

Ocijenio je da su mjere Vlade samo jedan segment pronatalitetne politike, dok je za dugoročne rezultate potrebno istovremeno d‌jelovati na ekonomsku sigurnost, ostanak stanovništva i društvene vrijednosti.

"Republika Srpska je najbogatija kada ima d‌jece", zaključio je premijer Minić.

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Tagovi :

Savo Minić

natalitet

Pronatalitetna politika

Komentari (4)

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