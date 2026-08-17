Japanske kolege sada pokušavaju da međunarodno pravo prekroje prema sebi i prema Sjedinjenim Američkim Državama, što izaziva zabrinutost, naglasio je šef ruske diplomatije.

Naše japanske kolege, naši susjedi, prešli su granicu pristojnosti svojim potpuno neprihvatljivim izjavama da predsjednik Rusije ne može da posjećuje bilo koji dio teritorije Ruske Federacije, izjavio je na konferenciji za novinare ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

Šef ruske diplomatije je napomenuo da uvijek sa sobom nosi Povelju UN i da mu je sada dobro došla.

"Japan je takođe članica UN, ali je u početku u istoj toj Povelji bio označen kao neprijateljska država. A Ujedinjenim nacijama se pridružio tek kada je već prošao put iskupljenja krivice za svoju militarističku politiku genocida nad mnogim narodima", istakao je Lavrov.

Dodao je da, pristupivši Organizaciji ujedinjenih nacija, potpisavši i ratifikujući Povelju UN, Japan priznaje principe tog dokumenta u njihovoj cjelokupnosti i u svoj njihovoj međusobnoj povezanosti.

Dodao je da se nada da su Povelju UN u cijelosti pročitale „naše japanske komšije“ prije njene ratifikacije, kao i da su pročitale član 7, koji glasi da ta Povelja ne sprečava primjenu mjera koje su, kao posljedica Drugog svjetskog rata, preduzele ili su odobrene protiv bilo koje države koja je tokom Drugog svjetskog rata bila neprijatelj bilo koje države potpisnice te Povelje.

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Prema mišljenju Lavrova, ovdje čak nema ni o čemu da se govori.

"Ako japanske kolege sada pokušavaju da međunarodno pravo prekroje prema sebi i prema Sjedinjenim Američkim Državama, sa kojima su u bliskom savezništvu, ako pokušavaju da izbjegnu istorijsku odgovornost za ono što su počinili i sada krše svoj Ustav, barem je tako najavljeno, kao i tri nenuklearna principa, dok vojska već pokušava da sprovodi aktivnosti u inostranstvu, što je do sada bilo zabranjeno Ustavom, to, naravno, izaziva veliku zabrinutost", poručio je.

Kako je napomenuo Lavrov, ako Japan od ove svoje otvoreno agresivne, militarističke linije želi da skrene pažnju takvim nasrtajima na Rusku Federaciju, "optužujući nas za kršenje međunarodnog prava, onda bih im posavjetovao da se bolje pozabave sopstvenim stvarima", dodavši da ih kod kuće imaju preko glave.

Što se tiče ruskih ambasadora, ambasador Rusije je pozvan u Ministarstvo spoljnih poslova Japana, gdje mu je uručen ovaj protest.

"Kada smo saznali kako su gospođa Takaiči i njen ministar spoljnih poslova kvalifikovali posjetu našeg predsjednika sopstvenoj zemlji, sopstvenim građanima, mi smo odmah pozvali japanskog ambasadora. Iz ambasade su nam to nekako nejasno objasnili: najprije su se zbunili, a potom rekli da on neće moći ni u petak, 14. avgusta, ni u ponedjeljak, 17. avgusta, odnosno danas, jer navodno nije u Moskvi ili se ne osjeća dobro. Mi to do kraja nismo razumjeli", naglasio je šef ruske diplomatije.

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Istakao je da to izaziva čuđenje, jer je ambasador poznat po svojoj nezaustavljivoj energiji.

"Došao je ovamo prije nekoliko godina i stalno je negdje aktivan, pokušava da se s nekim sretne. Nedavno je, bez dogovora, čak i bez obavještavanja našeg ministarstva, doveo nekakvu delegaciju poslovnih ljudi, pri čemu nije bilo jasno ni s kakvim dnevnim redom su došli, ni s kim je planirao da se sastanu. Ali su se na kraju s njima ipak sastali predstavnici našeg ministarstva", napomenuo je Lavrov.

Dodao je da je japanski ambasador u Rusiji svakako pozvan u MSP Rusije i da treba da dođe da porazgovaraju o ponašanju japanskog rukovodstva nakon posjete ruskog predsjednika Vladimira Putina, kao i o tome kako ambasador treba da obavlja svoj posao u zemlji-domaćinu, poštujući njene zakone.

Podsjetimo, predsjednik Rusije Vladimir Putin prvi put je prošle nedjelje doputovao na Kurilska ostrva, što je izazvalo burnu reakciju u Tokiju.

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Ministarstvo spoljnih poslova Japana izrazilo je protest zbog posjete predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina Iturupu, koji Tokio, zajedno sa još tri ostrva južnih Kurila, smatra svojom teritorijom, iako su ona ušla u sastav SSSR-a nakon Drugog svjetskog rata, dok je, prema stavu Moskve, suverenitet Ruske Federacije nad njima nesporan.

(RT Balkan)