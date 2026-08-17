Požara sve više - Srpskoj nedostaje vatrogasaca

Požara sve više, vatrogasaca, prema svemu sudeći - sve manje. Srpska raspolaže sa njih 750. Potrebno joj je najmanje 900. Problem se ne može riješiti ni tako što ćete danas raspisati konkurs, a sutra dobiti vatrogasca. Potrebni su pripravnički staž, stručni ispit, obuka i iskustvo.

Još veći problem je što mladi ovaj posao sve rijeđe žele da rade. Ima i onih koji sve to prođu, polože ispit i onda se ipak ne odluče za ovaj posao. Razlozi? Odgovornost, opasnost, težak rad, odricanje, između ostalog i zarada.

,,Sve je manje i manje zainteresovanih mladih ljudi zainteresovanih za ovaj posao. Obično vatrogasci kažu da bi radili ovaj posao morate voljeti ovaj posao – to je na prvom mjestu. Ovaj rizik od posla sigurno je jedan od glavnih elemenata da se mlađi ljudi možda i ne odlučuju za ovaj posao’’, rekao je Goran Stojaković, predsjednik Vatrogasnog saveza Republike Srpske.

U dolini Neretve danima se ide sa jednog požarišta na drugo. Manjak od oko 150 ljudi možda ne zvuči mnogo dok ne počne da gori na više mjesta odjednom. Samo na području Trebinja početkom avgusta vatrogasci su u jednom danu imali 11 požara. Operativaca na terenu, kažu imaju dovoljno. Visoka temperatura, suša i vjetar rade protiv njih. S obzirom na to da iste ekipe moraju biti spremne za novu intervenciju, povećanjem brojčanog stanja – ne bi se bunili.

,,Njih je uvijek malo i da nas je duplo više. Oprema nam je stara i potrošena, prosjek starosti vozila je 17 godina. Republička civilna uprava posljednji put dala je donaciju vozila 2020. godine, Gradska uprava konstantno ulaže u nas – ono što je u njihovoj mogućnosti’’, rekao je Dejan Kašiković, komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje.

Najviše profesionalnih, operativnih vatrogasaca ima Banjaluka, oko stotinu. U protekle četiri godine jedinica se podmladila, pa je tako grad na Vrbasu postao brojniji za 45 nova vatrogasaca.

,,Mi na konkursu smo imali dovoljan broj ljudi da se prijavi, dovoljan broj je prošao fizičku provjeru i opšte uslove. Tako da, u suštini od traženog broja kandidata, uvijek je bilo popunjeno 100%’’, rekao je Miroslav Malinić, komandant Profesionalne teritorijalno vatrogasno-spasilačke brigade.

Veće vatrogasne jedinice poput Trebinja, Bijeljine, Doboja, Prijedora, Gradiške i Zvornika, uglavnom broje između 35 i 40 operativna vatrogasca. U pojedinim manjim sredinama, manje od 20. Kada požar traje danima, te ljude neko mora i da odmijeni. Po svemu sudeći, sve manje mladih ljudi je spremno da obuče uniformu i krene tamo odakle drugi bježe.