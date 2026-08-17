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Zreo za vojsku nije za kafanu: Banjalučki kafići ograničavaju ulazak za mlađe od 23

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Autor:

Milica Jagodić
17.08.2026 18:30

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Забрана уласка у угоститељске објекте млађима од 23 године
Foto: pexels/Khoa Võ, ATV

Sa ulaskom u punoljetstvo dovoljno ste zreli da radite, plaćate račune, odgovarate za svoje postupke ili odlučujete o izboru vlasti. Država može da vas pošalje u rat, ali u pojedine banjalučke kafiće ne možete zaviriti čak i ako ste napunili 18 godina.

Vlasnici banjalučkih kafića sve više praktikuju zbranu ulaska mlađima od 23 godine u lokale.

Ova praksa otvara pitanje imaju li ugostitelji pravo da punoljetnim osobama ograniče ulaz isključivo na osnovu njihove starosti kao i da li ovakva ograničenja mogu predstavljati diskriminaciju i da li su u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije BiH.

Institucija ima ali odgovora nema

Odgovor smo potražili u Inspektoratu Republike Srpske koja vrši nadzor nad primjenom Zakona o ugostiteljstvu. Kako kažu, Zakonom o ugostiteljstvu nisu definisane starosne granice za korištenje različitih ugostiteljskih usluga, te u tom pogledu ne mogu dati tumačenje da li ovakva praksa predstavlja kršenje zakona.

Iz Privredne komore Republike Srpske kažu da nemaju dovoljno informacija o tome koliko je ova praksa zastupljena među ugostiteljskim objektima u Republici Srpskoj.

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"Kada su u pitanju diskoteke i noćni klubovi, moguće je da pojedini objekti ovakva ograničenja uvode kao dio svoje poslovne politike. Nemamo zvanične podatke o broju ugostiteljskih objekata, odnosno diskoteka i noćnih klubova u Republici Srpskoj, koji primjenjuju ograničenje ulaska za lica mlađa od 21, odnosno 23 godine", navode iz Privredne komore Republike Srpske.

Dodaju da razlozi ove prakse mogu biti različiti poput privlačenja određene ciljne grupe kao i stvaranja "specifične" atmosfere u objektu.

Iz Privredne komore još navode da su slični primjeri zastupljeni i u zemljama u okruženju.

Šta kaže zakon?

U Zakonu o zabrani diskriminacije BiH u članu 2, navedeno je da se diskriminacijom smatra različito postupanje uključujući svako isključivanje, ograničavanje ili davanje prednosti koje je utemeljeno na starosnoj dobi, kao i da se zabrana diskriminacije primjenjuje na sve javne organe kao i na sva fizička ili pravna lica i u javnom i u privatnom sektoru.

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Dok je sa druge strane u Zakonu o zaštiti potrošača BiH u članu 7, navedeno da je trgovac obavezan da prodaje proizvode, odnosno pruža usluge svim potrošačima pod istim uslovima kao i da je trgovcu zabranjena diskriminacija bilo kojeg potrošača ili odbijanje pružanja usluga koje se mogu obaviti.

Vlasnici kafića ovu politiku opravdavaju

Vlasnici kafića koji njeguju ovu praksu, kažu nam da su joj pristupili kako bi izbjegli služenje alkohola maloljetnicima, ali ipak, na ulazu u objekat stoji zabranjeno za mlađe od 23, a ne od 18.

Cilj je prijatna atmosfera, poručuju za ATV.

Međutim, možda problem nisu godine nego finansijska zrelost za cijene koji određeni objekti nude. Ako je suditi po debljini novčanika onda neki ljudi nikad neće odrasti.

Da li vlasnici ugostiteljskih objekata treba da imaju pravo da ograniče ulazak na osnovu godina starosti?

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Tagovi :

Banjaluka

Kafić

Omladina

punoljetstvo

zabrane u ugostiteljskim objektima

Ugostitelji

diskriminacija

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