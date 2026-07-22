Aktivisti stranke Vlade Đajića pretukli vlasnika i goste banjalučkog kafića!

Obojica su, sa teškim povredama, završili u UKC Republike Srpske. Intervenisala je Hitna pomoć, policija i zbog sumnje da su učestvovali u tuči uhapšeni su Marko Džajić i Obrad Zjajić iz Banjaluke, te su identifikovana i dva maloljetnika koja se dovode u vezu sa cijelim slučajem.

Organizovali žurku, pa odbili da plate ceh

Vlasnik ”Madžestika” (nekadašnji bar "Tri terase") Bojan Sladojević za ATV priča da je organizaciju žurke dogovarao sa Slavkom Suvajcem, bliskim saradnikom dr Vlade Đajića, koji nakon nastalog haosa ”pere ruke” od svega i čak odbija da plati ceh.

Tuča Madžestik

”Suvajac i Đajić su me zvali da organizujemo dnevnu žurku za aktiviste njihove stranke i pitali za uslove. Dogovor je bio da im, za određeni iznos, iznajmim prostor u periodu od 13 do 17 časova. Piće i točilice su donijeli sami, te su angažovali di-džeja, ozvučenje, obezbjeđenje, konobare, hostesu, nekolicinu stolova i organizovali i besplatan prevoz do lokala”, priča Sladojević.

Suvajac odbio da potpiše ugovor

Za najavu žurke snimljen je promotivni spot, koji je emitovan na društvenim mrežama, pravljeni su leci i na besplatno druženje su pozivani aktivisti stranke, čak i mještani Jagara, ali Đajić i Suvajac nisu prisustvovali.

”Đajić me je molio da to organizujem, ali je sve išlo preko Suvajca. Rekao sam mu da moramo potpisati ugovor, da sve bude u skladu sa zakonom i govorio je da će na dan žurke doći da to riješimo i više se nije pojavio”, priča Sladojević, pokazujući u telefonu poruke i istoriju poziva koje je razmjenjivao s njima.

Tukli palicama, dvojica imala noževe

Žurka je održana u nedjelju, 19. jula, i prisustvovalo joj je stotinjak gostiju. Pred fajront, konobari su pospremili stolove i zajedno sa obezbjeđenjem napustili lokal. Ostala je manja grupa mladića, koja je krenula da se koška između sebe.

Bojan Sladojević 2

”Krenuo sam da ih razvađam i onda je nastao haos. Napali su me i izudarali, te krenuli da razbijaju inventar. Izvadili su teleskopske palice, a dvojica su imali i noževe”, prisjeća se Sladojević, kome je u tuči slomljen nos.

”Dodik je na Vladi slomio zube”

Nasilnici su tada nasrnuli i na njegovog komšiju Zorana Škorića, koji je u kafiću bio sa 4-godišnjom unukom, i teško ga pretukli.

”Vjerujem da je to sve smišljeno napravljeno, da se izazove haos da ne bi ništa platili. Jer, Suvajac mi je kasnije u razgovoru rekao da neće platiti ništa, dok je Đajić prestao odgovarati na moje pozive i poruke. Suvajac mi je čak poručio: `Dodik je na Vladi slomio zube, šta ti bijedniče iz Jagara možeš Vladi Đajiću`”, tvrdi Sladojević.

Spasavao unuku, dobio palicom u glavu

Zoran Škorić kaže da živi u Jagarama, u blizini ”Madžestika”. U kritično vrijeme je, sa sinom i 4-godišnjom unukom, došao na kafu i sladoled. U tuči je izvukao najdeblji kraj. Od udarca palicom ima više kopči na čelu, prelom nosa, kao i nagnječenja grudnog koša, jer su ga mladići ”cipelarili” dok je ležao na podu.

Zoran Škorić

”Sve odigralo u nekoliko sekundi... Krenula je rulja i nastao je haos. Unuku sam spasio tako što sam je sinu predao u naručje. Nakon toga sam palicom udaren u glavu i pao sam na pod, gdje su nastavili da me mlate. Da mi je unuka ostala u rukama, vjerovatno bi i nju tukli”, priča Škorić.

Škorić je nakon premlaćivanja u UKC proveo tri dana i danas je pušten na kućno liječenje. Njegovu priču potvrđuju i drugi svjedoci, koji navode da su obijesni mladići prisutnima prijetili klanjem, a govorili su i da će ”otići po tetejca i sve pobiti”. Nedugo nakon tuče pokupili su se i pobjegli automobilom ”BMW X2”, pomoću kojeg su i identifkovani.

Đajić i Suvajac bez odgovora

Ekipa ATV-a pokušala je da stupi u kontakt sa Slavkom Suvajcem i dr Vladom Đajićem, ali na naše pozive i poruke nisu odgovarali.

O cijelom slučaju u ponedjeljak se oglasila i PU Banjaluka koja je saopštila da im je D.Š. iz Banjaluke prijavio da je u ugostiteljskom objektu u Jagarama došlo do tuče, te da su na licu mjesta zatekli dvije osobe sa vidnim povredama.

Hronika Tuča u Banjaluci, evo ko je uhapšen

”Policijski službenici lišili su slobode M.Dž. i O.Z. iz Banjaluke, te identifikovali dva maloljetna lica koja se dovode u vezu sa izvršenim krivičnim djelom učestvovanje u tuči, koje je počinjeno 19. jula u Banjaluci. O događaju je obaviješten dežurni tužilac i sve mjere i radnje se preduzimaju pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci”, saopštila je policija.

Dodaju da će se prema maloljetnicima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima Republike Srpske.